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Video: Концтабір для тварин у квартирі! Жінка заробляла гроші, катуючи собак і котів

Жорстокість і цинізм просто зашкалює. Уявіть собі, у Василькові, неподалік Києва, жінка тримала у своїй двокімнатній квартирі понад 70 тварин. Голодні, худі та хворі коти й собаки були замкнені у клітках. Деякі з них роками не бачили сонячного світла й навіть носа не потикали на двір. [read_more_news] Усе в тій катівні було завалене мотлохом, а на підлозі цілі гори відходів. Непотріб вже стікав сусідам знизу на голови. І такий жах люди терпіли довгих 10 років. Бо всім було байдуже, що від рук однієї неадекватки страждають не лише люди, а й десятки ні в чому невинних звірів. А ця мерзотниця виявляється ще й заробляла на тому, що катувала тварин. Від побаченого стиснеться серце навіть у найчерствіших.

Концтабір для тварин у квартирі! Жінка заробляла гроші, катуючи собак і котів
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Жорстокість і цинізм просто зашкалює.

Уявіть собі, у Василькові, неподалік Києва, жінка тримала у своїй двокімнатній квартирі понад 70 тварин.

Голодні, худі та хворі коти й собаки були замкнені у клітках.

Деякі з них роками не бачили сонячного світла й навіть носа не потикали на двір. Також по темі: На Київщині судять 21-річну живодерку

Усе в тій катівні було завалене мотлохом, а на підлозі цілі гори відходів.

Непотріб вже стікав сусідам знизу на голови.

І такий жах люди терпіли довгих 10 років.

Бо всім було байдуже, що від рук однієї неадекватки страждають не лише люди, а й десятки ні в чому невинних звірів.

А ця мерзотниця виявляється ще й заробляла на тому, що катувала тварин.

Від побаченого стиснеться серце навіть у найчерствіших.

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ICTV / Надзвичайні новини / Концтабір для тварин у квартирі! Жінка заробляла гроші, катуючи собак і котів / 07.09.2021 20:15
07.09.2021 20:15

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