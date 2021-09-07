Концтабір для тварин у квартирі! Жінка заробляла гроші, катуючи собак і котів

Жорстокість і цинізм просто зашкалює.

Уявіть собі, у Василькові, неподалік Києва, жінка тримала у своїй двокімнатній квартирі понад 70 тварин.

Голодні, худі та хворі коти й собаки були замкнені у клітках.

Деякі з них роками не бачили сонячного світла й навіть носа не потикали на двір. Також по темі: На Київщині судять 21-річну живодерку

Усе в тій катівні було завалене мотлохом, а на підлозі цілі гори відходів.

Непотріб вже стікав сусідам знизу на голови.

І такий жах люди терпіли довгих 10 років.

Бо всім було байдуже, що від рук однієї неадекватки страждають не лише люди, а й десятки ні в чому невинних звірів.

А ця мерзотниця виявляється ще й заробляла на тому, що катувала тварин.

Від побаченого стиснеться серце навіть у найчерствіших.