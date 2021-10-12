Video: 16-летняя красавица и гордость школы зарезала родную мать с особой жестокостью
Чтобы юная спортсменка, отличница разорвала ножом человека, да еще и родную мать - такое можно понять?
В Винницкой области 16-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве собственной матери.
Женщина загадочно исчезла, ее бросились искать и обнаружили тело в заброшенном колодце прямо у дома, где она жила с мужем и тремя детьми. [read_more_news]
Кто же мог тогда даже представить, что изуродовать тело несчастной 30 ударами ножом могла ее же старшая дочь.
Только вскоре негодная призналась - это она убила маму, а тело выбросила.
Но за что местная красавица и отличница так зверски расправилась с родным человеком?
Когда услышите настоящий мотив - вздрогнете.
На голову не лезет, как девушки могут быть настолько лукавые и жестокие.
16-летняя красавица и гордость школы зарезала родную мать с особой жестокостью