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Video: 16-летняя красавица и гордость школы зарезала родную мать с особой жестокостью

Чтобы юная спортсменка, отличница разорвала ножом человека, да еще и родную мать - такое можно понять? В Винницкой области 16-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве собственной матери. Женщина загадочно исчезла, ее бросились искать и обнаружили тело в заброшенном колодце прямо у дома, где она жила с мужем и тремя детьми. [read_more_news] Кто же мог тогда даже представить, что изуродовать тело несчастной 30 ударами ножом могла ее же старшая дочь. Только вскоре негодная призналась - это она убила маму, а тело выбросила. Но за что местная красавица и отличница так зверски расправилась с родным человеком? Когда услышите настоящий мотив - вздрогнете. На голову не лезет, как девушки могут быть настолько лукавые и жестокие.

16-летняя красавица и гордость школы зарезала родную мать с особой жестокостью
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Чтобы юная спортсменка, отличница разорвала ножом человека, да еще и родную мать — такое можно понять?

В Винницкой области 16-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве собственной матери.

Женщина загадочно исчезла, ее бросились искать и обнаружили тело в заброшенном колодце прямо у дома, где она жила с мужем и тремя детьми. Также по теме: Заказное убийство собаки - многодетная мать склонила мальчиков к живодерству?

Кто же мог тогда даже представить, что изуродовать тело несчастной 30 ударами ножом могла ее же старшая дочь.

Только вскоре негодная призналась — это она убила маму, а тело выбросила.

Но за что местная красавица и отличница так зверски расправилась с родным человеком?

Когда услышите настоящий мотив — вздрогнете.

На голову не лезет, как девушки могут быть настолько лукавые и жестокие.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 16-летняя красавица и гордость школы зарезала родную мать с особой жестокостью / 12.10.2021 19:44
12.10.2021 19:44

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