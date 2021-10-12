16-летняя красавица и гордость школы зарезала родную мать с особой жестокостью

Чтобы юная спортсменка, отличница разорвала ножом человека, да еще и родную мать — такое можно понять?

В Винницкой области 16-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве собственной матери.

Женщина загадочно исчезла, ее бросились искать и обнаружили тело в заброшенном колодце прямо у дома, где она жила с мужем и тремя детьми. Также по теме: Заказное убийство собаки - многодетная мать склонила мальчиков к живодерству?

Кто же мог тогда даже представить, что изуродовать тело несчастной 30 ударами ножом могла ее же старшая дочь.

Только вскоре негодная призналась — это она убила маму, а тело выбросила.

Но за что местная красавица и отличница так зверски расправилась с родным человеком?

Когда услышите настоящий мотив — вздрогнете.

На голову не лезет, как девушки могут быть настолько лукавые и жестокие.