Убийство 26-летней Яны Криворучко в Харькове всколыхнуло всю страну — 16-летний убийца услышал свой приговор

Бил по лицу бабушкиной скалкой для теста, а затем дорезал ножом.

Шокирующее убийство 26-летней Яны Криворучко в Харькове всколыхнуло всю страну.

Так жестоко с девушкой расправился 16-летний парень.

Тело бедной подросток закопал в частном секторе — в каких-то ста метрах от дома, где жил с родителями. Также по теме: 16-летняя красавица и гордость школы зарезала родную мать с особой жестокостью

А потом, представьте, водил на место захоронения сверстников и откровенно кичился тем, что натворил.

Полиция почему-то не спешила расследовать исчезновение девушки.

Негодяй мог бы избежать наказания, если бы не мать несчастной, которая фактически с ног на голову перевернула весь город и добилась, чтобы малолетнего душегуба задержали.

Кроме того, на скамье подсудимых оказались еще и двое оперуполномоченных полиции, пытавшихся это страшное преступление скрыть, по крайней мере, отвести подозрения от малолетнего убийцы.

Почти два года подряд женщина с железными нервами ходила на судебные заседания, как на работу.

И вот, наконец, суд готов огласить приговор убийце ее ребенка.

Признал ли нелюд свою вину?

Как вел себя в суде?

Ни капли совести даже у его родителей.