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Video: Убийство 26-летней Яны Криворучко в Харькове всколыхнуло всю страну — 16-летний убийца услышал свой приговор

Бил по лицу бабушкиной скалкой для теста, а затем дорезал ножом. Шокирующее убийство 26-летней Яны Криворучко в Харькове всколыхнуло всю страну. Так жестоко с девушкой расправился 16-летний парень. Тело бедной подросток закопал в частном секторе - в каких-то ста метрах от дома, где жил с родителями.[read_more_news] А потом, представьте, водил на место захоронения сверстников и откровенно кичился тем, что натворил. Полиция почему-то не спешила расследовать исчезновение девушки. Негодяй мог бы избежать наказания, если бы не мать несчастной, которая фактически с ног на голову перевернула весь город и добилась, чтобы малолетнего душегуба задержали. Кроме того, на скамье подсудимых оказались еще и двое оперуполномоченных полиции, пытавшихся это страшное преступление скрыть, по крайней мере, отвести подозрения от малолетнего убийцы. Почти два года подряд женщина с железными нервами ходила на судебные заседания, как на работу. И вот, наконец, суд готов огласить приговор убийце ее ребенка. Признал ли нелюд свою вину? Как вел себя в суде? Ни капли совести даже у его родителей.

Убийство 26-летней Яны Криворучко в Харькове всколыхнуло всю страну — 16-летний убийца услышал свой приговор
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Бил по лицу бабушкиной скалкой для теста, а затем дорезал ножом.

Шокирующее убийство 26-летней Яны Криворучко в Харькове всколыхнуло всю страну.

Так жестоко с девушкой расправился 16-летний парень.

Тело бедной подросток закопал в частном секторе — в каких-то ста метрах от дома, где жил с родителями. Также по теме: 16-летняя красавица и гордость школы зарезала родную мать с особой жестокостью

А потом, представьте, водил на место захоронения сверстников и откровенно кичился тем, что натворил.

Полиция почему-то не спешила расследовать исчезновение девушки.

Негодяй мог бы избежать наказания, если бы не мать несчастной, которая фактически с ног на голову перевернула весь город и добилась, чтобы малолетнего душегуба задержали.

Кроме того, на скамье подсудимых оказались еще и двое оперуполномоченных полиции, пытавшихся это страшное преступление скрыть, по крайней мере, отвести подозрения от малолетнего убийцы.

Почти два года подряд женщина с железными нервами ходила на судебные заседания, как на работу.

И вот, наконец, суд готов огласить приговор убийце ее ребенка.

Признал ли нелюд свою вину?

Как вел себя в суде?

Ни капли совести даже у его родителей.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Убийство 26-летней Яны Криворучко в Харькове всколыхнуло всю страну — 16-летний убийца услышал свой приговор / 09.11.2021 20:24
09.11.2021 20:24

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