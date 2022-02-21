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Video: Збільшувала губи, а перекосило все обличчя – жертви краси розповіли все без прикрас

У гонитві за модою та красою можна не те що - не отримати бажаний результат, а ще й втратити здоров’я. В Запоріжжі молода жінка дістала такі проблеми, що лікуватися тепер буде дуже довго й дорого! І вона впевнена - все через, що хотіла збільшити собі губи![read_more_news] Обличчя тепер перекосило та розпухло. Вже згодом вона дізналася, що їй ввели несертифікований в Україні препарат. Що робити, аби не потрапити в таку халепу?! Тільки подивіться, чим усе може обернутися.

Збільшувала губи, а перекосило все обличчя – жертви краси розповіли все без прикрас
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У гонитві за модою та красою можна не те що – не отримати бажаний результат, а ще й втратити здоров’я.

В Запоріжжі молода жінка дістала такі проблеми, що лікуватися тепер буде дуже довго й дорого!

І вона впевнена – все через, що хотіла збільшити собі губи! Також по темі: 23-річна рятувальниця взяла участь у конкурсі краси та вразила всю Україну

Обличчя тепер перекосило та розпухло.

Вже згодом вона дізналася, що їй ввели несертифікований в Україні препарат.

Що робити, аби не потрапити в таку халепу?!

Тільки подивіться, чим усе може обернутися.

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ICTV / Надзвичайні новини / Збільшувала губи, а перекосило все обличчя – жертви краси розповіли все без прикрас / 21.02.2022 19:56
21.02.2022 19:56

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