Збільшувала губи, а перекосило все обличчя – жертви краси розповіли все без прикрас

У гонитві за модою та красою можна не те що – не отримати бажаний результат, а ще й втратити здоров’я.

В Запоріжжі молода жінка дістала такі проблеми, що лікуватися тепер буде дуже довго й дорого!

І вона впевнена – все через, що хотіла збільшити собі губи! Також по темі: 23-річна рятувальниця взяла участь у конкурсі краси та вразила всю Україну

Обличчя тепер перекосило та розпухло.

Вже згодом вона дізналася, що їй ввели несертифікований в Україні препарат.

Що робити, аби не потрапити в таку халепу?!

Тільки подивіться, чим усе може обернутися.