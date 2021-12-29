23-річна рятувальниця взяла участь у конкурсі краси та вразила всю Україну

Знає, як правильно гасити пожежу, може ефектно пройтися подіумом і навіть станцювати з пітоном!

Усе це – про рятувальницю з Полтавщини!

Ольга Кузіна втілила дитячу мрію і пішла працювати в державну службу з надзвичайних ситуацій. Також по темі: Бойове хрещення майбутніх рятувальників! У Черкасах курсанти врятували рибалок від вірної смерті

Хоча ще кілька років тому побачити жінку на цій посаді було нереально.

Нині ж Ольга взяла участь у конкурсі краси.

Вона впевнена в собі і абсолютно надзвичайна!