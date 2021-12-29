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Video: 23-річна рятувальниця взяла участь у конкурсі краси та вразила всю Україну

Знає, як правильно гасити пожежу, може ефектно пройтися подіумом і навіть станцювати з пітоном! Усе це - про рятувальницю з Полтавщини! Ольга Кузіна втілила дитячу мрію і пішла працювати в державну службу з надзвичайних ситуацій. [read_more_news] Хоча ще кілька років тому побачити жінку на цій посаді було нереально. Нині ж Ольга взяла участь у конкурсі краси. Вона впевнена в собі і абсолютно надзвичайна!

23-річна рятувальниця взяла участь у конкурсі краси та вразила всю Україну
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Знає, як правильно гасити пожежу, може ефектно пройтися подіумом і навіть станцювати з пітоном!

Усе це – про рятувальницю з Полтавщини!

Ольга Кузіна втілила дитячу мрію і пішла працювати в державну службу з надзвичайних ситуацій. Також по темі: Бойове хрещення майбутніх рятувальників! У Черкасах курсанти врятували рибалок від вірної смерті

Хоча ще кілька років тому побачити жінку на цій посаді було нереально.

Нині ж Ольга взяла участь у конкурсі краси.

Вона впевнена в собі і абсолютно надзвичайна!

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ICTV / Надзвичайні новини / 23-річна рятувальниця взяла участь у конкурсі краси та вразила всю Україну / 29.12.2021 20:13
29.12.2021 20:13

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