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Video: Увеличивала губы, а перекосило все лицо – жертвы красоты рассказали все без прикрас

В погоне за модой и красотой можно не только - не получить желаемый результат, а еще и потерять здоровье. В Запорожье молодая женщина получила такие проблемы, что лечиться теперь будет очень долго и дорого! И она уверена – все из-за, что хотела увеличить себе губы![read_more_news] Лицо теперь перекосило и распухло. Впоследствии она узнала, что ей ввели не сертифицированный в Украине препарат. Что делать, чтобы не попасть в такую передрягу?! Только посмотрите, чем все может обернуться.

Увеличивала губы, а перекосило все лицо – жертвы красоты рассказали все без прикрас
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В погоне за модой и красотой можно не только — не получить желаемый результат, а еще и потерять здоровье.

В Запорожье молодая женщина получила такие проблемы, что лечиться теперь будет очень долго и дорого!

И она уверена – все из-за, что хотела увеличить себе губы! Также по теме: 23-летняя спасательница приняла участие в конкурсе красоты и впечатлила всю Украину

Лицо теперь перекосило и распухло.

Впоследствии она узнала, что ей ввели не сертифицированный в Украине препарат.

Что делать, чтобы не попасть в такую передрягу?!

Только посмотрите, чем все может обернуться.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Увеличивала губы, а перекосило все лицо – жертвы красоты рассказали все без прикрас / 21.02.2022 19:56
21.02.2022 19:56

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