Увеличивала губы, а перекосило все лицо – жертвы красоты рассказали все без прикрас

В погоне за модой и красотой можно не только — не получить желаемый результат, а еще и потерять здоровье.

В Запорожье молодая женщина получила такие проблемы, что лечиться теперь будет очень долго и дорого!

И она уверена – все из-за, что хотела увеличить себе губы! Также по теме: 23-летняя спасательница приняла участие в конкурсе красоты и впечатлила всю Украину

Лицо теперь перекосило и распухло.

Впоследствии она узнала, что ей ввели не сертифицированный в Украине препарат.

Что делать, чтобы не попасть в такую передрягу?!

Только посмотрите, чем все может обернуться.