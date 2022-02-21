Увеличивала губы, а перекосило все лицо – жертвы красоты рассказали все без прикрас

Ночной пожар в Одессе — пострадавшие мечтают избавиться от виновника трагедии
Застрелили в голову строительным степлером! Неожиданное убийство в Запорожье
Чиновник убил 9-летнюю девочку на глазах у матери и скрылся — ДТП на Прикарпатье
14-летнего школьника заманили на свидание – обратно его уже выносили! Страшная экзекуция в Запорожье
Взрыв на АЗС в Кременчуге – в емкость с газом на бешеной скорости влетела машина
Киевскую двадцатиэтажку отапливают дровами — причины поражают
Кровавый финал празднования Дня рождения – что известно о двойном убийстве в Днепре
Вся правда о постковидном синдроме — медики раскрыли страшные диагнозы