Заревнувала до смерті! Жінка вбила молодшого на 14 років коханця на Вінниччині

Не лише жінки стають жертвами домашнього насилля.

Послухайте, яка страшна сімейна драма розігралася на Вінниччині!

Він був молодшим за неї на 14 років, тож вона його ревнувала, наче скажена.

Але коли її затримали, шістдесятидворічна жінка божилася – чоловік сам наклав на себе руки.

Уявіть тільки, двічі штрикнув себе ножем. Також по темі: Зарізала коханого, рятуючи своє життя? Криваві ревнощі у Вараші

І не просто. А ще й встиг заховати холодну зброю.

Як же так, що копи не повірили згорьованій вдові?

Невже вона могла звести в могилу чоловіка, якого кохала до нестями?

Наша Тетяна Островщук приголомшить подробицями цієї кривавої історії.