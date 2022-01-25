Заревновала до смерти! Женщина убила младшего на 14 лет любовника в Винницкой области

Не только женщины становятся жертвами домашнего насилия.

Послушайте, какая страшная семейная драма разыгралась в Винницкой области!

Он был моложе ее на 14 лет, поэтому она его ревновала, словно бешеная.

Но когда ее задержали, шестидесяти двухлетняя женщина божилась — муж сам покончил с собой.

Представьте только, дважды ударил себя ножом. Также по теме: Зарезала любимого, спасая свою жизнь? Кровавая ревность в Вараше

И не просто. А еще успел спрятать холодное оружие.

Как же так, что копы не поверили вдове?

Неужели она могла возвести в могилу мужчину, которого любила безумно?

Наша Татьяна Островщук ошеломит подробностями этой кровавой истории.