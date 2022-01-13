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Video: Зарезала любимого, спасая свою жизнь? Кровавая ревность в Вараше

Эта женщина сумела дать своему обидчику отпор и сама стала убийцей. В городе Вараш на Ровенщине мужчина приревновал свою гражданскую жену, дергал за одежду и угрожал. А она, недолго думая, схватила нож и проучила своего благоверного – воткнув лезвие глубоко в живот. Несчастный Отелло стек кровью буквально через несколько минут, а его обидчица побежала по соседям звать на помощь.[read_more_news] Успела ли спасти своего ревнивца? Что теперь светит женщине, уверяющей, что защищалась от взбешенного мужчины? Как все было на самом деле? Шокирующий репортаж Павла Шамшина.

Зарезала любимого, спасая свою жизнь? Кровавая ревность в Вараше
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Эта женщина сумела дать своему обидчику отпор и сама стала убийцей.

В городе Вараш на Ровенщине мужчина приревновал свою гражданскую жену, дергал за одежду и угрожал.

А она, недолго думая, схватила нож и проучила своего благоверного – воткнув лезвие глубоко в живот.

Несчастный Отелло стек кровью буквально через несколько минут, а его обидчица побежала по соседям звать на помощь. Также по теме: Делала снимки на память обнаженного и мертвого любовника в кровати! Убийство в Винницкой области

Успела ли спасти своего ревнивца?

Что теперь светит женщине, уверяющей, что защищалась от взбешенного мужчины?

Как все было на самом деле?

Шокирующий репортаж Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Зарезала любимого, спасая свою жизнь? Кровавая ревность в Вараше / 13.01.2022 19:57
13.01.2022 19:57

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