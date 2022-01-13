Зарезала любимого, спасая свою жизнь? Кровавая ревность в Вараше

Эта женщина сумела дать своему обидчику отпор и сама стала убийцей.

В городе Вараш на Ровенщине мужчина приревновал свою гражданскую жену, дергал за одежду и угрожал.

А она, недолго думая, схватила нож и проучила своего благоверного – воткнув лезвие глубоко в живот.

Несчастный Отелло стек кровью буквально через несколько минут, а его обидчица побежала по соседям звать на помощь. Также по теме: Делала снимки на память обнаженного и мертвого любовника в кровати! Убийство в Винницкой области

Успела ли спасти своего ревнивца?

Что теперь светит женщине, уверяющей, что защищалась от взбешенного мужчины?

Как все было на самом деле?

Шокирующий репортаж Павла Шамшина.