Зарізала коханого, рятуючи своє життя? Криваві ревнощі у Вараші

Ця жінка зуміла дати своєму кривднику відсіч і сама стала вбивцею.

У місті Вараші на Рівненщині чоловік приревнував свою цивільну дружину, шарпав за одяг і погрожував.

А вона, не довго думаючи, схопила ніж і провчила свого благовірного – встромивши лезо глибоко в живіт.

Нещасний Отелло стік кров’ю буквально за кілька хвилин, а його кривдниця побігла по сусідах кликати на допомогу. Також по темі: Робила знімки на пам'ять голого та мертвого коханця у ліжку! Вбивство на Вінниччині

Чи встигла врятувати свого ревнивця?

Що тепер світить жінці, яка, запевняє, захищалась від оскаженілого чоловіка?

Як усе було насправді?

Шокуючий репортаж Павла Шамшина.