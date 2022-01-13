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Video: Зарізала коханого, рятуючи своє життя? Криваві ревнощі у Вараші

Ця жінка зуміла дати своєму кривднику відсіч і сама стала вбивцею. У місті Вараші на Рівненщині чоловік приревнував свою цивільну дружину, шарпав за одяг і погрожував. А вона, не довго думаючи, схопила ніж і провчила свого благовірного – встромивши лезо глибоко в живіт. Нещасний Отелло стік кров’ю буквально за кілька хвилин, а його кривдниця побігла по сусідах кликати на допомогу.[read_more_news] Чи встигла врятувати свого ревнивця? Що тепер світить жінці, яка, запевняє, захищалась від оскаженілого чоловіка? Як усе було насправді? Шокуючий репортаж Павла Шамшина.

Зарізала коханого, рятуючи своє життя? Криваві ревнощі у Вараші
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Ця жінка зуміла дати своєму кривднику відсіч і сама стала вбивцею.

У місті Вараші на Рівненщині чоловік приревнував свою цивільну дружину, шарпав за одяг і погрожував.

А вона, не довго думаючи, схопила ніж і провчила свого благовірного – встромивши лезо глибоко в живіт.

Нещасний Отелло стік кров’ю буквально за кілька хвилин, а його кривдниця побігла по сусідах кликати на допомогу. Також по темі: Робила знімки на пам'ять голого та мертвого коханця у ліжку! Вбивство на Вінниччині

Чи встигла врятувати свого ревнивця?

Що тепер світить жінці, яка, запевняє, захищалась від оскаженілого чоловіка?

Як усе було насправді?

Шокуючий репортаж Павла Шамшина.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зарізала коханого, рятуючи своє життя? Криваві ревнощі у Вараші / 13.01.2022 19:57
13.01.2022 19:57

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