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Video: Замість пункту призначення опинився на тому світі – ДТП поблизу Львова

Замість пункту призначення хтось опинився в лікарні, а хтось - на тому світі. Вбивча ДТП поблизу Львова. В лобову зійшлися маршрутка та легковик. Свідки кажуть - водій Шкоди так впевнено летів на зустрічку, що, здавалося, навіть не збирався гальмувати. І таке нещастя просто в ранкову годину пік![read_more_news] Невже чоловік був п'яним у таку рань? Чи може людині стало зле? Уже за мить - усі деталі моторошної аварії.

Замість пункту призначення опинився на тому світі – ДТП поблизу Львова
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Замість пункту призначення хтось опинився в лікарні, а хтось – на тому світі.

Вбивча ДТП поблизу Львова.

В лобову зійшлися маршрутка та легковик.

Свідки кажуть – водій Шкоди так впевнено летів на зустрічку, що, здавалося, навіть не збирався гальмувати.

І таке нещастя просто в ранкову годину пік! Також по темі: Українські дороги в крові! ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Невже чоловік був п’яним у таку рань?

Чи може людині стало зле?

Уже за мить – усі деталі моторошної аварії.

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ICTV / Надзвичайні новини / Замість пункту призначення опинився на тому світі – ДТП поблизу Львова / 03.02.2022 19:17
03.02.2022 19:17

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