Video: Замість пункту призначення опинився на тому світі – ДТП поблизу Львова

Замість пункту призначення хтось опинився в лікарні, а хтось - на тому світі. Вбивча ДТП поблизу Львова. В лобову зійшлися маршрутка та легковик. Свідки кажуть - водій Шкоди так впевнено летів на зустрічку, що, здавалося, навіть не збирався гальмувати. І таке нещастя просто в ранкову годину пік![read_more_news] Невже чоловік був п'яним у таку рань? Чи може людині стало зле? Уже за мить - усі деталі моторошної аварії.