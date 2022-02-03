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Video: Вместо пункта назначения оказался на том свете — ДТП вблизи Львова

Вместо пункта назначения кто-то оказался в больнице, а кто-то на том свете. Убийственное ДТП вблизи Львова. В лобовую сошлись маршрутка и легковушка. Свидетели говорят – водитель Шкоды так уверенно летел на встречку, что, казалось, даже не собирался тормозить. И такое несчастье прямо в утренний час пик![read_more_news] Неужели мужчина был пьян в такую рань? Может человеку стало плохо? Уже через мгновение – все детали жуткой аварии.

Вместо пункта назначения оказался на том свете — ДТП вблизи Львова
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Вместо пункта назначения кто-то оказался в больнице, а кто-то на том свете.

Убийственное ДТП вблизи Львова.

В лобовую сошлись маршрутка и легковушка.

Свидетели говорят – водитель Шкоды так уверенно летел на встречку, что, казалось, даже не собирался тормозить.

И такое несчастье прямо в утренний час пик! Также по теме: Украинские дороги в крови! ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Неужели мужчина был пьян в такую рань?

Может человеку стало плохо?

Уже через мгновение – все детали жуткой аварии.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Вместо пункта назначения оказался на том свете — ДТП вблизи Львова / 03.02.2022 19:17
03.02.2022 19:17

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