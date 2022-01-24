Зачинився в туалеті з друзями! У Вінниці стріляли в нічному клубі

Спочатку гатив по людях, а потім зачинився в туалеті разом зі своїми друзями.

У Вінниці спецпризначенці штурмували вбиральню в нічному розважальному закладі просто в центрі міста.

Там між двома компаніями відпочивальників розгорівся конфлікт.

Словесна перепалка переросла у бійку і закінчилася стріляниною. Є жертви.

Що змусило молодиків поводитися, як дикуни? Також по темі: Під Києвом обстріляли авто подружжя з дитиною в салоні

Чи вдалося врятувати поранених?

І що тепер загрожує стрільцеві?