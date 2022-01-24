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Video: Зачинився в туалеті з друзями! У Вінниці стріляли в нічному клубі

Спочатку гатив по людях, а потім зачинився в туалеті разом зі своїми друзями. У Вінниці спецпризначенці штурмували вбиральню в нічному розважальному закладі просто в центрі міста. Там між двома компаніями відпочивальників розгорівся конфлікт. Словесна перепалка переросла у бійку і закінчилася стріляниною. Є жертви. Що змусило молодиків поводитися, як дикуни?[read_more_news] Чи вдалося врятувати поранених? І що тепер загрожує стрільцеві?

Зачинився в туалеті з друзями! У Вінниці стріляли в нічному клубі
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Спочатку гатив по людях, а потім зачинився в туалеті разом зі своїми друзями.

У Вінниці спецпризначенці штурмували вбиральню в нічному розважальному закладі просто в центрі міста.

Там між двома компаніями відпочивальників розгорівся конфлікт.

Словесна перепалка переросла у бійку і закінчилася стріляниною. Є жертви.

Що змусило молодиків поводитися, як дикуни? Також по темі: Під Києвом обстріляли авто подружжя з дитиною в салоні

Чи вдалося врятувати поранених?

І що тепер загрожує стрільцеві?

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ICTV / Надзвичайні новини / Зачинився в туалеті з друзями! У Вінниці стріляли в нічному клубі / 24.01.2022 20:27
24.01.2022 20:27

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