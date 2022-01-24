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Video: Закрылся в туалете с друзьями! В Виннице стреляли в ночном клубе

Сначала стрелял по людям, а потом закрылся в туалете вместе со своими друзьями. В Виннице спецназовцы штурмовали туалет в ночном развлекательном заведении прямо в центре города. Там между двумя компаниями отдыхающих разгорелся конфликт. Словесная перепалка переросла в потасовку и закончилась стрельбой. Есть жертвы. Что заставило молодых людей вести себя как дикари?[read_more_news] Удалось ли спасти раненых? И что теперь грозит стрелку?

Закрылся в туалете с друзьями! В Виннице стреляли в ночном клубе
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Сначала стрелял по людям, а потом закрылся в туалете вместе со своими друзьями.

В Виннице спецназовцы штурмовали туалет в ночном развлекательном заведении прямо в центре города.

Там между двумя компаниями отдыхающих разгорелся конфликт.

Словесная перепалка переросла в потасовку и закончилась стрельбой. Есть жертвы.

Что заставило молодых людей вести себя как дикари? Также по теме: Под Киевом обстреляли авто супругов с ребенком в салоне

Удалось ли спасти раненых?

И что теперь грозит стрелку?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Закрылся в туалете с друзьями! В Виннице стреляли в ночном клубе / 24.01.2022 20:27
24.01.2022 20:27

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