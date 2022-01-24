Закрылся в туалете с друзьями! В Виннице стреляли в ночном клубе

Сначала стрелял по людям, а потом закрылся в туалете вместе со своими друзьями.

В Виннице спецназовцы штурмовали туалет в ночном развлекательном заведении прямо в центре города.

Там между двумя компаниями отдыхающих разгорелся конфликт.

Словесная перепалка переросла в потасовку и закончилась стрельбой. Есть жертвы.

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Удалось ли спасти раненых?

И что теперь грозит стрелку?