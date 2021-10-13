Video: Под Киевом обстреляли авто супругов с ребенком в салоне

Под Киевом разыгрался настоящий боевик. В половине восьмого утра супруги с маленьким ребенком вышли из подъезда. Как только люди сели в свой автомобиль к ним подскочил мужчина в камуфляже - лицо закрыто маской и начал стрелять. [read_more_news] Пули попали в двери автомобиля и самого водителя. Нападающий же молниеносно исчез между домами. Почему набросился на семью? И не считался даже с малышом в салоне? Местные испуганно перешептываются - это был маньяк! Ему, мол, все равно в кого стрелять. Но в полиции версия совсем другая.