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Video: Под Киевом обстреляли авто супругов с ребенком в салоне

Под Киевом разыгрался настоящий боевик. В половине восьмого утра супруги с маленьким ребенком вышли из подъезда. Как только люди сели в свой автомобиль к ним подскочил мужчина в камуфляже - лицо закрыто маской и начал стрелять.  [read_more_news] Пули попали в двери автомобиля и самого водителя. Нападающий же молниеносно исчез между домами. Почему набросился на семью? И не считался даже с малышом в салоне? Местные испуганно перешептываются - это был маньяк! Ему, мол, все равно в кого стрелять. Но в полиции версия совсем другая.

Под Киевом обстреляли авто супругов с ребенком в салоне
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Под Киевом разыгрался настоящий боевик.

В половине восьмого утра супруги с маленьким ребенком вышли из подъезда.

Как только люди сели в свой автомобиль к ним подскочил мужчина в камуфляже — лицо закрыто маской и начал стрелять.   Также по теме: Близкого друга Зеленского пытались убить! В Лесниках расстреляли автомобиль Сергея Шефира

Пули попали в двери автомобиля и самого водителя.

Нападающий же молниеносно исчез между домами.

Почему набросился на семью?

И не считался даже с малышом в салоне?

Местные испуганно перешептываются — это был маньяк!

Ему, мол, все равно в кого стрелять.

Но в полиции версия совсем другая.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Под Киевом обстреляли авто супругов с ребенком в салоне / 13.10.2021 19:52
13.10.2021 19:52

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