Під Києвом обстріляли авто подружжя з дитиною в салоні

Під Києвом розігрався справжній бойовик.

О пів на восьму ранку подружжя з маленькою дитиною вийшли з під’їзду.

Щойно люди сіли у своє авто до них підскочив чоловік у камуфляжі – обличчя закрите маскою і почав стріляти. Також по темі: Близького друга Зеленського намагались вбити! У Лісниках розстріляли автомобіль Сергія Шефіра

Кулі влучили у двері автівки та самого водія.

Нападник же блискавично зник поміж будинками.

Чому накинувся на родину?

І не зважав навіть на малечу в салоні?

Місцеві перелякано перешіптуються – то був маніяк!

Йому, мовляв, все одно у кого стріляти.

Але у поліції версія зовсім інша.