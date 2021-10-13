seach
ICTV - Разом краще

Video: Під Києвом обстріляли авто подружжя з дитиною в салоні

Під Києвом розігрався справжній бойовик. О пів на восьму ранку подружжя з маленькою дитиною вийшли з під’їзду. Щойно люди сіли у своє авто до них підскочив чоловік у камуфляжі - обличчя закрите маскою і почав стріляти.[read_more_news] Кулі влучили у двері автівки та самого водія. Нападник же блискавично зник поміж будинками. Чому накинувся на родину? І не зважав навіть на малечу в салоні? Місцеві перелякано перешіптуються - то був маніяк! Йому, мовляв, все одно у кого стріляти. Але у поліції версія зовсім інша.

Під Києвом обстріляли авто подружжя з дитиною в салоні
0 Коментувати

Під Києвом розігрався справжній бойовик.

О пів на восьму ранку подружжя з маленькою дитиною вийшли з під’їзду.

Щойно люди сіли у своє авто до них підскочив чоловік у камуфляжі – обличчя закрите маскою і почав стріляти. Також по темі: Близького друга Зеленського намагались вбити! У Лісниках розстріляли автомобіль Сергія Шефіра

Кулі влучили у двері автівки та самого водія.

Нападник же блискавично зник поміж будинками.

Чому накинувся на родину?

І не зважав навіть на малечу в салоні?

Місцеві перелякано перешіптуються – то був маніяк!

Йому, мовляв, все одно у кого стріляти.

Але у поліції версія зовсім інша.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Під Києвом обстріляли авто подружжя з дитиною в салоні / 13.10.2021 19:52
13.10.2021 19:52

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь