Під Києвом обстріляли авто подружжя з дитиною в салоні

Рука Кремля! У Києві розстріляли дагестанця
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Вражаючі деталі резонансного розстрілу біля миколаївського суду!
Розстріл на порозі суду: скарб миколаївського стільця
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