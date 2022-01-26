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Video: Зачарована ділянка у селі під Києвом – машини на швидкості таранять людські паркани

Як повернеш не туди, так і на тому світі можна опинитись. У селі неподалік Києва є зачарована ділянка дороги, що перетворилася на справжню доріжку для боулінгу. Тільки от літають по ній не кеглі, а машини. Селяни вже втомилися рахувати аварії, які тут регулярно стаються. Легковики, газельки, багатотонні вантажівки таранять людські паркани, вже знищили автобусну зупинку, на прицілі нова - встановлена на місці розтрощеної.[read_more_news] Місцеві й на тротуар виходять, мов на стежку війни - відверто бояться за свої життя. Що ж це за містика така? Невже справді - пороблено? І хтось, зрештою, збирається впоратись з цим дорожнім лихом?

Зачарована ділянка у селі під Києвом – машини на швидкості таранять людські паркани
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Як повернеш не туди, так і на тому світі можна опинитись.

У селі неподалік Києва є зачарована ділянка дороги, що перетворилася на справжню доріжку для боулінгу.

Тільки от літають по ній не кеглі, а машини.

Селяни вже втомилися рахувати аварії, які тут регулярно стаються.

Легковики, газельки, багатотонні вантажівки таранять людські паркани, вже знищили автобусну зупинку, на прицілі нова – встановлена на місці розтрощеної. Також по темі: Заснув п'яним під парканом - більше не прокинувся! 14-річний підліток про це попіклувався

Місцеві й на тротуар виходять, мов на стежку війни – відверто бояться за свої життя.

Що ж це за містика така?

Невже справді – пороблено?

І хтось, зрештою, збирається впоратись з цим дорожнім лихом?

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ICTV / Надзвичайні новини / Зачарована ділянка у селі під Києвом – машини на швидкості таранять людські паркани / 26.01.2022 20:16
26.01.2022 20:16

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