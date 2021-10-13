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Video: Заснув п’яним під парканом – більше не прокинувся! 14-річний підліток про це попіклувався

Неймовірно жорстоке вбивство на Херсонщині - п'яного чоловіка, який спав під парканом, уявіть собі, спалили живцем. Хто ж міг на таке наважитись? Не вкладається у голові, але у вбивстві підозрюють 14-річного підлітка. [read_more_news] За що малолітній нелюд аж так жорстоко розправився із беззахисним п'яничкою? Чому правоохоронці впевнені, що це зробив саме цей хлопець? На місці кривавої розправи розбиралися наші кореспонденти.

Заснув п’яним під парканом – більше не прокинувся! 14-річний підліток про це попіклувався
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Неймовірно жорстоке вбивство на Херсонщині – п’яного чоловіка, який спав під парканом, уявіть собі, спалили живцем.

Хто ж міг на таке наважитись?

Не вкладається у голові, але у вбивстві підозрюють 14-річного підлітка. Також по темі: Підпалив племінника у ліжку - що змусило рідного дядька влаштувати пекельну розправу

За що малолітній нелюд аж так жорстоко розправився із беззахисним п’яничкою?

Чому правоохоронці впевнені, що це зробив саме цей хлопець?

На місці кривавої розправи розбиралися наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Заснув п’яним під парканом – більше не прокинувся! 14-річний підліток про це попіклувався / 13.10.2021 19:42
13.10.2021 19:42

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