Пьяным уснул под забором и больше не проснулся! 14-летний подросток об этом позаботился

Невероятно жестокое убийство на Херсонщине — пьяного мужчину, который спал под забором, представьте себе, сожгли живьем.

Кто же мог на такое решиться?

Не укладывается в голове, но в убийстве подозревают 14-летнего подростка. Также по теме: Поджег племянника в постели - что заставило родного дядю устроить адскую расправу

За что малолетний изверг настолько жестоко расправился с беззащитным пьяницей?

Почему правоохранители уверены, что это сделал именно этот парень?

На месте кровавой расправы разбирались наши корреспонденты.