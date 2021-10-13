Пьяным уснул под забором и больше не проснулся! 14-летний подросток об этом позаботился

Мертвый хозяин, завернутый в одеяло — убийство на Херсонщине
Фермера из Херсона убили из-за бизнеса — кто теперь будет отдавать долги
В Херсонской области во время стрельбы погиб прохожий
Нападения на фермеров — преступников поймали с поличным
Каховка закрыта на карантин из-за вспышки COVID-19
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На Херсонщині неповнолітня студентка залишила новонароджену донечку помирати у шафі
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