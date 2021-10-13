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Video: Пьяным уснул под забором и больше не проснулся! 14-летний подросток об этом позаботился

Невероятно жестокое убийство на Херсонщине - пьяного мужчину, который спал под забором, представьте себе, сожгли живьем. Кто же мог на такое решиться? Не укладывается в голове, но в убийстве подозревают 14-летнего подростка.  [read_more_news] За что малолетний изверг настолько жестоко расправился с беззащитным пьяницей? Почему правоохранители уверены, что это сделал именно этот парень? На месте кровавой расправы разбирались наши корреспонденты.

Пьяным уснул под забором и больше не проснулся! 14-летний подросток об этом позаботился
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Невероятно жестокое убийство на Херсонщине — пьяного мужчину, который спал под забором, представьте себе, сожгли живьем.

Кто же мог на такое решиться?

Не укладывается в голове, но в убийстве подозревают 14-летнего подростка.   Также по теме: Поджег племянника в постели - что заставило родного дядю устроить адскую расправу

За что малолетний изверг настолько жестоко расправился с беззащитным пьяницей?

Почему правоохранители уверены, что это сделал именно этот парень?

На месте кровавой расправы разбирались наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пьяным уснул под забором и больше не проснулся! 14-летний подросток об этом позаботился / 13.10.2021 19:42
13.10.2021 19:42

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