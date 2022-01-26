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Video: Зачарованный участок в селе под Киевом — машины на скорости таранят человеческие заборы

Как повернешь не туда, так и в том мире можно оказаться. В селе недалеко от Киева есть очарованный участок дороги, который превратился в настоящую дорожку для боулинга. Только вот летают по ней не кегли, а машины. Селяне уже устали считать аварии, которые здесь регулярно случаются. Легковушки, газельки, многотонные грузовики таранят человеческие заборы, уже уничтожили автобусную остановку, на прицеле новая – установленная на месте размозженной.[read_more_news] Местные и на тротуар выходят как на тропу войны - откровенно боятся за свои жизни. Что это за мистика такая? Неужели действительно – сделано? И кто-то, наконец, собирается справиться с этой дорожной бедой?

Зачарованный участок в селе под Киевом — машины на скорости таранят человеческие заборы
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Как повернешь не туда, так и в том мире можно оказаться.

В селе недалеко от Киева есть очарованный участок дороги, который превратился в настоящую дорожку для боулинга.

Только вот летают по ней не кегли, а машины.

Селяне уже устали считать аварии, которые здесь регулярно случаются.

Легковушки, газельки, многотонные грузовики таранят человеческие заборы, уже уничтожили автобусную остановку, на прицеле новая – установленная на месте размозженной. Также по теме: Пьяным уснул под забором и больше не проснулся! 14-летний подросток об этом позаботился

Местные и на тротуар выходят как на тропу войны — откровенно боятся за свои жизни.

Что это за мистика такая?

Неужели действительно – сделано?

И кто-то, наконец, собирается справиться с этой дорожной бедой?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Зачарованный участок в селе под Киевом — машины на скорости таранят человеческие заборы / 26.01.2022 20:16
26.01.2022 20:16

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