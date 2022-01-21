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Video: За загадкових обставин загинула молода мама Тетяна Холодна, яка працювала у швидких кредитах

На Житомирщині кілька днів розшукували тридцятитрирічну Тетяну Холодну з Бердичева. Востаннє вона виходила на зв‘язок зі своїм чоловіком. Сказала, що поїхала до райцентру у відрядження. Втім, додому жінка так і не повернулася, мовчав і її телефон. На пошуки матері двох дітей кинулася не лише поліція, а й з пів сотні волонтерів. І їм таки вдалося розшукати Тетяну. Її виявили повішеною в лісі. У поліції заявили - це було самогубство.[read_more_news] Рідні ж твердо впевнені - жінку змусили. Що ж відбувалось у житті молодої і, здавалося б, щасливої містянки, яка мала гарну сім‘ю та успішну кар‘єру? І чи шукають слідчі винних в її загибелі? Наша Тетяна Островщук намагалася розібратися.

За загадкових обставин загинула молода мама Тетяна Холодна, яка працювала у швидких кредитах
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На Житомирщині кілька днів розшукували тридцятитрирічну Тетяну Холодну з Бердичева.

Востаннє вона виходила на зв‘язок зі своїм чоловіком.

Сказала, що поїхала до райцентру у відрядження.

Втім, додому жінка так і не повернулася, мовчав і її телефон.

На пошуки матері двох дітей кинулася не лише поліція, а й з пів сотні волонтерів.

І їм таки вдалося розшукати Тетяну.

Її виявили повішеною в лісі.

У поліції заявили – це було самогубство. Також по темі: Насильницька смерть молодої жінки на Рівненщині від руки ревнивого поганця - подробиці

Рідні ж твердо впевнені – жінку змусили.

Що ж відбувалось у житті молодої і, здавалося б, щасливої містянки, яка мала гарну сім‘ю та успішну кар‘єру?

І чи шукають слідчі винних в її загибелі?

Наша Тетяна Островщук намагалася розібратися.

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ICTV / Надзвичайні новини / За загадкових обставин загинула молода мама Тетяна Холодна, яка працювала у швидких кредитах / 21.01.2022 19:23
21.01.2022 19:23

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