За загадкових обставин загинула молода мама Тетяна Холодна, яка працювала у швидких кредитах

На Житомирщині кілька днів розшукували тридцятитрирічну Тетяну Холодну з Бердичева.

Востаннє вона виходила на зв‘язок зі своїм чоловіком.

Сказала, що поїхала до райцентру у відрядження.

Втім, додому жінка так і не повернулася, мовчав і її телефон.

На пошуки матері двох дітей кинулася не лише поліція, а й з пів сотні волонтерів.

І їм таки вдалося розшукати Тетяну.

Її виявили повішеною в лісі.

У поліції заявили – це було самогубство. Також по темі: Насильницька смерть молодої жінки на Рівненщині від руки ревнивого поганця - подробиці

Рідні ж твердо впевнені – жінку змусили.

Що ж відбувалось у житті молодої і, здавалося б, щасливої містянки, яка мала гарну сім‘ю та успішну кар‘єру?

І чи шукають слідчі винних в її загибелі?

Наша Тетяна Островщук намагалася розібратися.