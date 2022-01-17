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Video: Насильницька смерть молодої жінки на Рівненщині від руки ревнивого поганця – подробиці

Тримав у страху кілька сіл, обкрадав сусідів, навіть рідних і трощив могили на кладовищі. На Рівненщині спіймали неадеквата з цілим букетом злочинів. Але вже у відділку чоловік приголомшив слідчих ще більше. Видав свою жахливу таємницю – вбивство молодої жінки, яку закатував у лісі. [read_more_news] Але ж за що? Хто став його жертвою? І чому ніхто навіть не здогадувався про її зникнення? Вражаючий репортаж Павла Шамшина.

Насильницька смерть молодої жінки на Рівненщині від руки ревнивого поганця – подробиці
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Тримав у страху кілька сіл, обкрадав сусідів, навіть рідних і трощив могили на кладовищі.

На Рівненщині спіймали неадеквата з цілим букетом злочинів.

Але вже у відділку чоловік приголомшив слідчих ще більше.

Видав свою жахливу таємницю – вбивство молодої жінки, яку закатував у лісі. Також по темі: Жорстоке вбивство молодої мами на Черкащині - за годину до смерті її зафільмували Надзвичайні новини

Але ж за що? Хто став його жертвою?

І чому ніхто навіть не здогадувався про її зникнення?

Вражаючий репортаж Павла Шамшина.

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ICTV / Надзвичайні новини / Насильницька смерть молодої жінки на Рівненщині від руки ревнивого поганця – подробиці / 17.01.2022 19:42
17.01.2022 19:42

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