Насильницька смерть молодої жінки на Рівненщині від руки ревнивого поганця – подробиці

Тримав у страху кілька сіл, обкрадав сусідів, навіть рідних і трощив могили на кладовищі.

На Рівненщині спіймали неадеквата з цілим букетом злочинів.

Але вже у відділку чоловік приголомшив слідчих ще більше.

Видав свою жахливу таємницю – вбивство молодої жінки, яку закатував у лісі. Також по темі: Жорстоке вбивство молодої мами на Черкащині - за годину до смерті її зафільмували Надзвичайні новини

Але ж за що? Хто став його жертвою?

І чому ніхто навіть не здогадувався про її зникнення?

Вражаючий репортаж Павла Шамшина.