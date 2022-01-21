Загадочная гибель Татьяны Холодной из Бердичева – что известно о смерти молодой мамы

В Житомирской области несколько дней разыскивали тридцати трехлетнюю Татьяну Холодную из Бердичева.

В последний раз она выходила на связь со своим мужем.

Сказала, что поехала в райцентр в командировку.

Впрочем, домой женщина так и не вернулась, молчал и телефон.

На поиски матери двоих детей бросилась не только полиция, но и полсотни волонтеров.

И им удалось разыскать Татьяну.

Ее обнаружили повешенной в лесу.

В полиции заявили – это было самоубийство. Также по теме: Насильственная смерть молодой женщины в Ровенской области от руки ревнивого поганца - подробности

Родные же твердо уверены – женщину заставили.

Что же происходило в жизни молодой и, казалось бы, счастливой горожанки, которая имела хорошую семью и успешную карьеру?

И ищут ли следователи виновных в ее гибели?

Наша Татьяна Островщук пыталась разобраться.