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Video: Загадочная гибель Татьяны Холодной из Бердичева – что известно о смерти молодой мамы

В Житомирской области несколько дней разыскивали тридцати трехлетнюю Татьяну Холодную из Бердичева. В последний раз она выходила на связь со своим мужем. Сказала, что поехала в райцентр в командировку. Впрочем, домой женщина так и не вернулась, молчал и телефон. На поиски матери двоих детей бросилась не только полиция, но и полсотни волонтеров. И им удалось разыскать Татьяну. Ее обнаружили повешенной в лесу. В полиции заявили – это было самоубийство.[read_more_news] Родные же твердо уверены – женщину заставили. Что же происходило в жизни молодой и, казалось бы, счастливой горожанки, которая имела хорошую семью и успешную карьеру? И ищут ли следователи виновных в ее гибели? Наша Татьяна Островщук пыталась разобраться.

Загадочная гибель Татьяны Холодной из Бердичева – что известно о смерти молодой мамы
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В Житомирской области несколько дней разыскивали тридцати трехлетнюю Татьяну Холодную из Бердичева.

В последний раз она выходила на связь со своим мужем.

Сказала, что поехала в райцентр в командировку.

Впрочем, домой женщина так и не вернулась, молчал и телефон.

На поиски матери двоих детей бросилась не только полиция, но и полсотни волонтеров.

И им удалось разыскать Татьяну.

Ее обнаружили повешенной в лесу.

В полиции заявили – это было самоубийство. Также по теме: Насильственная смерть молодой женщины в Ровенской области от руки ревнивого поганца - подробности

Родные же твердо уверены – женщину заставили.

Что же происходило в жизни молодой и, казалось бы, счастливой горожанки, которая имела хорошую семью и успешную карьеру?

И ищут ли следователи виновных в ее гибели?

Наша Татьяна Островщук пыталась разобраться.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Загадочная гибель Татьяны Холодной из Бердичева – что известно о смерти молодой мамы / 21.01.2022 19:23
21.01.2022 19:23

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