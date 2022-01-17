Насильственная смерть молодой женщины в Ровенской области от руки ревнивого поганца — подробности

Расстрел возле ночного клуба в Белой Церкви — банда сбежала в оккупированный Крым
Убил, потому что хотел вылечить! На Сумщине мужчина безжалостно забил лучшего друга до смерти
Убийство 11-летнего школьника поразило всю Украину своей жестокостью
Дикие кабаны стаями заселяют села, атакуя украинцев
Страшная трагедия во время восхождения на Говерлу — мать, сын и невестка не смогли покорить вершину
Пятая жертва заупокойной свечи. В реанимации скончалась медсестра Косовской больницы
Умер на глазах у жены за рулем во время движения — последствия урагана в Киеве
Месть соседу в стиле итальянских мафиози из-за шумных вечеринок поразила киевлян