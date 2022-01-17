Насильственная смерть молодой женщины в Ровенской области от руки ревнивого поганца — подробности

Держал в страхе несколько деревень, обворовывал соседей, даже родных и крушил могилы на кладбище.

В Ровенской области поймали неадеквата с целым букетом преступлений.

Но уже в участке мужчина ошеломил следователей еще больше.

Выдал свою ужасную тайну – убийство молодой женщины, замученной в лесу. Также по теме: Жестокое убийство молодой мамы в Черкасской области - за час до смерти ее запечатлели Чрезвычайные новости

Но за что же? Кто стал его жертвой?

И почему никто даже не догадывался о ее исчезновении?

Впечатляющий репортаж Павла Шамшина.