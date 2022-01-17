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Video: Насильственная смерть молодой женщины в Ровенской области от руки ревнивого поганца — подробности

Держал в страхе несколько деревень, обворовывал соседей, даже родных и крушил могилы на кладбище. В Ровенской области поймали неадеквата с целым букетом преступлений. Но уже в участке мужчина ошеломил следователей еще больше. Выдал свою ужасную тайну – убийство молодой женщины, замученной в лесу. [read_more_news] Но за что же? Кто стал его жертвой? И почему никто даже не догадывался о ее исчезновении? Впечатляющий репортаж Павла Шамшина.

Насильственная смерть молодой женщины в Ровенской области от руки ревнивого поганца — подробности
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Держал в страхе несколько деревень, обворовывал соседей, даже родных и крушил могилы на кладбище.

В Ровенской области поймали неадеквата с целым букетом преступлений.

Но уже в участке мужчина ошеломил следователей еще больше.

Выдал свою ужасную тайну – убийство молодой женщины, замученной в лесу. Также по теме: Жестокое убийство молодой мамы в Черкасской области - за час до смерти ее запечатлели Чрезвычайные новости

Но за что же? Кто стал его жертвой?

И почему никто даже не догадывался о ее исчезновении?

Впечатляющий репортаж Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Насильственная смерть молодой женщины в Ровенской области от руки ревнивого поганца — подробности / 17.01.2022 19:42
17.01.2022 19:42

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