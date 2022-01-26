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Video: З вашими рідними біда! Класичний улюблений сценарій аферистів

Якщо можеш врятувати рідну людину - роби це негайно. Інакше - ніколи собі цього не пробачиш. Так думали наступні героїні, і їх не можна цим дорікнути.[read_more_news] Жінки щиро вірили, що допомагають своїм дітям, а врешті залишилися обдерті до нитки. Класичний улюблений сценарій аферистів, які, здається, ніколи не переведуться.

З вашими рідними біда! Класичний улюблений сценарій аферистів
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Якщо можеш врятувати рідну людину – роби це негайно.

Інакше – ніколи собі цього не пробачиш.

Так думали наступні героїні, і їх не можна цим дорікнути. Також по темі: Вправна аферистка полює на таксистів - що відбувається у Рівному

Жінки щиро вірили, що допомагають своїм дітям, а врешті залишилися обдерті до нитки.

Класичний улюблений сценарій аферистів, які, здається, ніколи не переведуться.

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ICTV / Надзвичайні новини / З вашими рідними біда! Класичний улюблений сценарій аферистів / 26.01.2022 19:46
26.01.2022 19:46

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