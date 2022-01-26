З вашими рідними біда! Класичний улюблений сценарій аферистів

Якщо можеш врятувати рідну людину – роби це негайно.

Інакше – ніколи собі цього не пробачиш.

Так думали наступні героїні, і їх не можна цим дорікнути. Також по темі: Вправна аферистка полює на таксистів - що відбувається у Рівному

Жінки щиро вірили, що допомагають своїм дітям, а врешті залишилися обдерті до нитки.

Класичний улюблений сценарій аферистів, які, здається, ніколи не переведуться.