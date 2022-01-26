С вашими родными беда! Классический излюбленный сценарий аферистов

Если можешь спасти родного человека – делай это немедленно.

Иначе – никогда себе этого не простишь.

Так думали следующие героини, и их нельзя этим упрекнуть. Также по теме: Искусная аферистка охотится на таксистов - что происходит в Ровно

Женщины искренне верили, что помогают своим детям, а наконец остались ободраны до нитки.

Классический любимый сценарий аферистов, которые кажется никогда не переведутся.