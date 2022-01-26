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Video: С вашими родными беда! Классический излюбленный сценарий аферистов

Если можешь спасти родного человека – делай это немедленно. Иначе – никогда себе этого не простишь. Так думали следующие героини, и их нельзя этим упрекнуть.[read_more_news] Женщины искренне верили, что помогают своим детям, а наконец остались ободраны до нитки. Классический любимый сценарий аферистов, которые кажется никогда не переведутся.

С вашими родными беда! Классический излюбленный сценарий аферистов
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Если можешь спасти родного человека – делай это немедленно.

Иначе – никогда себе этого не простишь.

Так думали следующие героини, и их нельзя этим упрекнуть. Также по теме: Искусная аферистка охотится на таксистов - что происходит в Ровно

Женщины искренне верили, что помогают своим детям, а наконец остались ободраны до нитки.

Классический любимый сценарий аферистов, которые кажется никогда не переведутся.

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ICTV / Чрезвычайные новости / С вашими родными беда! Классический излюбленный сценарий аферистов / 26.01.2022 19:46
26.01.2022 19:46

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