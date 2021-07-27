Искусная аферистка охотится на таксистов — что происходит в Ровно

В Ровно нетрезвые хулиганы устроили побоище на автозаправке
Таксист-уникал сломал плечо во время вызова — интервью с героем из Ровно
Гражданка Швеции покусала украинского копа — скандал в Ровно
Скандально известный насильник из Ровно просит защитить его от разъяренных женщин
Треугольник смерти и любви — два друга не поделили одну любвеобильную женщину
Бешеная мама пыталась убить 15-летнего сына во сне — в нее кто-то вселился?
Как любитель котлет из тараканов кайфует от жизни в своем логове
Судья выпустила секс-маньяка на свободу — как так получилось?