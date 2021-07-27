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Video: Искусная аферистка охотится на таксистов — что происходит в Ровно

Ездит зайцем на такси, берет в долг, или даже нагло забирает деньги и сразу убегает! В Ровно с десяток таксистов стали жертвами искусной аферистки, которая мало того что не платит за свои многочисленные поездки, так еще и ворует средства, или же обманом просит дать в долг и не возвращает. [read_more_news] Фото женщины обманутые водители обнародовали в соцсетях. Смотрите внимательно, чтобы не попасть на крючок обманщицы. А что же говорят в полиции?  

Искусная аферистка охотится на таксистов — что происходит в Ровно
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Ездит зайцем на такси, берет в долг, или даже нагло забирает деньги и сразу убегает!

В Ровно с десяток таксистов стали жертвами искусной аферистки, которая мало того что не платит за свои многочисленные поездки, так еще и ворует средства, или же обманом просит дать в долг и не возвращает.  Также по теме: В элитном селе под Львовом пассажир подрезал таксиста

Фото женщины обманутые водители обнародовали в соцсетях.

Смотрите внимательно, чтобы не попасть на крючок обманщицы.

А что же говорят в полиции?

 

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ICTV / Чрезвычайные новости / Искусная аферистка охотится на таксистов — что происходит в Ровно / 27.07.2021 19:50
27.07.2021 19:50

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