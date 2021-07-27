Искусная аферистка охотится на таксистов — что происходит в Ровно

Ездит зайцем на такси, берет в долг, или даже нагло забирает деньги и сразу убегает!

В Ровно с десяток таксистов стали жертвами искусной аферистки, которая мало того что не платит за свои многочисленные поездки, так еще и ворует средства, или же обманом просит дать в долг и не возвращает. Также по теме: В элитном селе под Львовом пассажир подрезал таксиста

Фото женщины обманутые водители обнародовали в соцсетях.

Смотрите внимательно, чтобы не попасть на крючок обманщицы.

А что же говорят в полиции?