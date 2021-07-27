Video: Вправна аферистка полює на таксистів – що відбувається у Рівному Їздить зайцем на таксі, позичає, або ж навіть нахабно забирає гроші та одразу тікає! У Рівному з десяток таксистів стали жертвами вправної аферистки, яка мало того що не платить за свої численні поїздки, так ще й краде кошти, або ж обманом просить дати в борг і не повертає. [read_more_news] Фото жінки ошукані водії оприлюднили в соцмережах. Дивіться уважно, аби не втрапити на гачок дурисвітки. А що ж поліції? Чи вдалося знайти нахабу і що їй може загрожувати?