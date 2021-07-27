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Video: Вправна аферистка полює на таксистів – що відбувається у Рівному

Їздить зайцем на таксі, позичає, або ж навіть нахабно забирає гроші та одразу тікає! У Рівному з десяток таксистів стали жертвами вправної аферистки, яка мало того що не платить за свої численні поїздки, так ще й краде кошти, або ж обманом просить дати в борг і не повертає. [read_more_news] Фото жінки ошукані водії оприлюднили в соцмережах. Дивіться уважно, аби не втрапити на гачок дурисвітки. А що ж поліції? Чи вдалося знайти нахабу і що їй може загрожувати?

Вправна аферистка полює на таксистів – що відбувається у Рівному
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Їздить зайцем на таксі, позичає, або ж навіть нахабно забирає гроші та одразу тікає!

У Рівному з десяток таксистів стали жертвами вправної аферистки, яка мало того що не платить за свої численні поїздки, так ще й краде кошти, або ж обманом просить дати в борг і не повертає. Також по темі: В елітному селі під Львовом пасажир підрізав таксиста

Фото жінки ошукані водії оприлюднили в соцмережах.

Дивіться уважно, аби не втрапити на гачок дурисвітки.

А що ж поліції?

Чи вдалося знайти нахабу і що їй може загрожувати?

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ICTV / Надзвичайні новини / Вправна аферистка полює на таксистів – що відбувається у Рівному / 27.07.2021 19:50
27.07.2021 19:50

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