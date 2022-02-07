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Video: З-під носа Верховного суду зникли 68 службових автомобілів – де ж заховався цілий автопарк

Викрадення століття! Не інакше! З-під носа у Верховного суду України хтось поцупив - ви уявіть на секунду - 68 службових машин! Як це можливо на парковці, що перебуває під цілодобовою охороною?! Загальна вартість зниклих авто - аж 12 з половиною мільйонів гривень! Переполох здійнявся величезний! [read_more_news] Але потім виявилося, що машини просто забрав звідти інший суд! Що це за такі суддівські війни? Усе насправді було б дуже смішно, якби не наша гірка реальність.

З-під носа Верховного суду зникли 68 службових автомобілів – де ж заховався цілий автопарк
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Викрадення століття! Не інакше!

З-під носа у Верховного суду України хтось поцупив – ви уявіть на секунду – 68 службових машин!

Як це можливо на парковці, що перебуває під цілодобовою охороною?!

Загальна вартість зниклих авто – аж 12 з половиною мільйонів гривень!

Переполох здійнявся величезний!  Також по темі: Зникли разом із родинним автомобілем. На Сумщині двоє хлопчиків втекли від прийомних батьків

Але потім виявилося, що машини просто забрав звідти інший суд!

Що це за такі суддівські війни?

Усе насправді було б дуже смішно, якби не наша гірка реальність.

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ICTV / Надзвичайні новини / З-під носа Верховного суду зникли 68 службових автомобілів – де ж заховався цілий автопарк / 07.02.2022 19:45
07.02.2022 19:45

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