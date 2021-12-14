Зникли разом із родинним автомобілем. На Сумщині двоє хлопчиків втекли від прийомних батьків

Сумський Нацкорпус прославився на всю Україну своїми вибриками
Нацкорпус повернув у Суми дикий рекет з 90-х? Люди просять захисту
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