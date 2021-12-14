Зникли разом із родинним автомобілем. На Сумщині двоє хлопчиків втекли від прийомних батьків

130 кілометрів та три доби на двох.

Звістка про зникнення 15-річного та 10-річного братів буквально сколихнула Сумщину.

Фото хлопців облетіли мережу.

Батьки буквально благали усіх про допомогу.

Прийомна мати одного ранку просто знайшла порожні ліжка у кімнаті дітей, хоча звечора вкладала їх спати.

Також виявилося, що тієї ж ночі з гаража пропав і родинний автомобіль.

Невже малих викрали і вивезли на батьківській машині? Також по темі: Розваги із наслідками. У Луцьку неповнолітній гонщик збив 6 пішоходів, тікаючи від поліції

Важко навіть уявити які жахливі думки терзали нещасне подружжя…

Особливо, коли покинуту, зламану автівку копи знайшли у сусідній області.

Просто приголомшлива історія!