Из-под носа Верховного суда исчезли 68 служебных автомобилей — где спрятался целый автопарк

Похищение столетия! Не иначе!

Из-под носа у Верховного суда Украины кто-то украл – вы представьте на секунду – 68 служебных машин!

Как это возможно на находящейся под круглосуточной охраной парковке?!

Общая стоимость пропавших авто — 12 с половиной миллионов гривен!

Переполох поднялся огромный! Также по теме: Исчезли вместе с семейным автомобилем. В Сумской области двое мальчиков сбежали от приемных родителей

Но потом оказалось, что машины просто увез оттуда другой суд!

Что это за такие судейские войны?

Все действительно было бы очень смешно, если бы не наша горькая реальность.