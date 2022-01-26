Їздь п’яний, чави людей, закон поблажливий? ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Життя – розплата за шалений поспіх та порушення правил.

Жінка вибігла на зустріч власній смерті – жахлива загибель під колесами вантажівки потрапила у об’єктив камери спостереження у Дніпрі.

Мабуть, теж дуже спішив додому житель Шостки.

Бо, коли на повному ходу збив чоловіка, навіть не зупинився. Також по темі: ТОП ДТП за Новорічні свята - смертельно небезпечні викрутаси на дорозі

Натиснув на газ аби швидше утекти від своєї жертви та залуженого покарання.

А декому й тікати та ховатися не треба – їздь п’яний, чави людей, закон поблажливий – це давно засвоїв 34-річний харків’янин, який збив на пішохідному двох дітей, а зараз насолоджується життя вдома.