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Video: Їздь п’яний, чави людей, закон поблажливий? ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Життя – розплата за шалений поспіх та порушення правил. Жінка вибігла на зустріч власній смерті – жахлива загибель під колесами вантажівки потрапила у об’єктив камери спостереження у Дніпрі. Мабуть, теж дуже спішив додому житель Шостки. Бо, коли на повному ходу збив чоловіка, навіть не зупинився.  [read_more_news] Натиснув на газ аби швидше утекти від своєї жертви та залуженого покарання. А декому й тікати та ховатися не треба – їздь п’яний, чави людей, закон поблажливий – це давно засвоїв 34-річний харків’янин, який збив на пішохідному двох дітей, а зараз насолоджується життя вдома.

Їздь п’яний, чави людей, закон поблажливий? ТОП ДТП від Надзвичайних новин
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Життя – розплата за шалений поспіх та порушення правил.

Жінка вибігла на зустріч власній смерті – жахлива загибель під колесами вантажівки потрапила у об’єктив камери спостереження у Дніпрі.

Мабуть, теж дуже спішив додому житель Шостки.

Бо, коли на повному ходу збив чоловіка, навіть не зупинився.   Також по темі: ТОП ДТП за Новорічні свята - смертельно небезпечні викрутаси на дорозі

Натиснув на газ аби швидше утекти від своєї жертви та залуженого покарання.

А декому й тікати та ховатися не треба – їздь п’яний, чави людей, закон поблажливий – це давно засвоїв 34-річний харків’янин, який збив на пішохідному двох дітей, а зараз насолоджується життя вдома.

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ICTV / Надзвичайні новини / Їздь п’яний, чави людей, закон поблажливий? ТОП ДТП від Надзвичайних новин / 26.01.2022 19:26
26.01.2022 19:26

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