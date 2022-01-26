Езжай пьяный, сбивай людей, закон снисходительный? ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Жизнь – расплата за безумную спешку и нарушение правил.

Женщина выбежала навстречу собственной смерти – ужасная гибель под колесами грузовика попала в объектив камеры слежения в Днепре.

Наверное, тоже очень спешил домой житель Шостки.

Ибо, когда на полном ходу сбил мужчину, даже не остановился. Также по теме: ТОП ДТП за Новогодние праздники - смертельно опасные уловки на дороге

Нажал на газ, чтобы быстрее убежать от своей жертвы и наказания.

А некоторым и бежать и прятаться не надо – катайся пьяный, сбивай людей, закон снисходительный – это давно усвоил 34-летний харьковчанин, сбивший на пешеходном двоих детей, а сейчас наслаждается жизнью дома.