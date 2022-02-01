Її вечір мав принести задоволення! 21-річна студентка загинула, приймаючи ванну

Її вечір мав принести задоволення.

А обернувся незбагненною трагедією.

У Луцьку 21-річна студентка вирішила трохи поніжитися в ванній.

За деякий час подруги, з якими вона знімала квартиру, почули короткий крик.

Після чого запанувала мертва тиша.

Дівчата спершу грюкали в двері, але ніхто не відповідав. Також по темі: В Одесі хтось просвердлив дірку у ванну самотньої сусідки

Тоді вони ножем відкрили замок і побачили страшну картину – Богуслава плавала у воді, вже бездиханна.

А поруч лежав її телефон.

Що такого жахливого могло статися буквально за лічені секунди?

Фатальна випадковість чи ланцюг страшних збігів?

Історія, яка має стати уроком для всіх.