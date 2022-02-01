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Video: Її вечір мав принести задоволення! 21-річна студентка загинула, приймаючи ванну

Її вечір мав принести задоволення. А обернувся незбагненною трагедією. У Луцьку 21-річна студентка вирішила трохи поніжитися в ванній. За деякий час подруги, з якими вона знімала квартиру, почули короткий крик. Після чого запанувала мертва тиша. Дівчата спершу грюкали в двері, але ніхто не відповідав. [read_more_news] Тоді вони ножем відкрили замок і побачили страшну картину - Богуслава плавала у воді, вже бездиханна. А поруч лежав її телефон. Що такого жахливого могло статися буквально за лічені секунди? Фатальна випадковість чи ланцюг страшних збігів? Історія, яка має стати уроком для всіх.

Її вечір мав принести задоволення! 21-річна студентка загинула, приймаючи ванну
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Її вечір мав принести задоволення.

А обернувся незбагненною трагедією.

У Луцьку 21-річна студентка вирішила трохи поніжитися в ванній.

За деякий час подруги, з якими вона знімала квартиру, почули короткий крик.

Після чого запанувала мертва тиша.

Дівчата спершу грюкали в двері, але ніхто не відповідав. Також по темі: В Одесі хтось просвердлив дірку у ванну самотньої сусідки

Тоді вони ножем відкрили замок і побачили страшну картину – Богуслава плавала у воді, вже бездиханна.

А поруч лежав її телефон.

Що такого жахливого могло статися буквально за лічені секунди?

Фатальна випадковість чи ланцюг страшних збігів?

Історія, яка має стати уроком для всіх.

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ICTV / Надзвичайні новини / Її вечір мав принести задоволення! 21-річна студентка загинула, приймаючи ванну / 01.02.2022 19:59
01.02.2022 19:59

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