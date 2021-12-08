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Video: В Одесі хтось просвердлив дірку у ванну самотньої сусідки

Сусіди ладні топити одне одного! Уявіть собі картину: одного дня ви заходите у туалет, а там зяє розкішна дірка просто в під'їзд! Непрості часи настали для матері-одиначки з Одеси. Жінка не змогла мирно вжитися з сусідами знизу, і одного дня невідомі проробили їй таке собі вікно у світ. Наступного ж дня люди, яких жінка підозрює у підступності, квартиру продали.[read_more_news] А тепер кажуть - до проблем вже колишньої сусідки не мають жодного стосунку. Навіщо вдаватися до таких крайнощів? Невже це звичайна халатність? Чи все ж таки підла помста? Дивіться.

В Одесі хтось просвердлив дірку у ванну самотньої сусідки
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Сусіди ладні топити одне одного!

Уявіть собі картину: одного дня ви заходите у туалет, а там зяє розкішна дірка просто в під’їзд!

Непрості часи настали для матері-одиначки з Одеси.

Жінка не змогла мирно вжитися з сусідами знизу, і одного дня невідомі проробили їй таке собі вікно у світ.

Наступного ж дня люди, яких жінка підозрює у підступності, квартиру продали. Також по темі: Не на жарт посварився одразу із трьома своїми сусідами - живими залишились не усі

А тепер кажуть – до проблем вже колишньої сусідки не мають жодного стосунку.

Навіщо вдаватися до таких крайнощів?

Невже це звичайна халатність?

Чи все ж таки підла помста? Дивіться.

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ICTV / Надзвичайні новини / В Одесі хтось просвердлив дірку у ванну самотньої сусідки / 08.12.2021 19:28
08.12.2021 19:28

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