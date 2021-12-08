В Одесі хтось просвердлив дірку у ванну самотньої сусідки

Сусіди ладні топити одне одного!

Уявіть собі картину: одного дня ви заходите у туалет, а там зяє розкішна дірка просто в під’їзд!

Непрості часи настали для матері-одиначки з Одеси.

Жінка не змогла мирно вжитися з сусідами знизу, і одного дня невідомі проробили їй таке собі вікно у світ.

Наступного ж дня люди, яких жінка підозрює у підступності, квартиру продали. Також по темі: Не на жарт посварився одразу із трьома своїми сусідами - живими залишились не усі

А тепер кажуть – до проблем вже колишньої сусідки не мають жодного стосунку.

Навіщо вдаватися до таких крайнощів?

Невже це звичайна халатність?

Чи все ж таки підла помста? Дивіться.