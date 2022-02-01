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Video: Ее вечер должен был доставить удовольствие! 21-летняя студентка погибла, принимая ванну

Ее вечер должен был доставить удовольствие. А обернулся непостижимой трагедией. В Луцке 21-летняя студентка решила немного понежиться в ванной. Через некоторое время подруги, с которыми она снимала квартиру, услышали короткий крик. После чего воцарилась мертвая тишина. Девушки сначала хлопали в дверь, но никто не отвечал. [read_more_news] Тогда они ножом открыли замок и увидели страшную картину – Богуслава плавала в воде, уже бездыханная. А рядом лежал телефон. Что такого ужасного могло произойти буквально в считанные секунды? Роковая случайность или цепь страшных совпадений? История, которая должна стать уроком для всех.

Ее вечер должен был доставить удовольствие! 21-летняя студентка погибла, принимая ванну
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Ее вечер должен был доставить удовольствие.

А обернулся непостижимой трагедией.

В Луцке 21-летняя студентка решила немного понежиться в ванной.

Через некоторое время подруги, с которыми она снимала квартиру, услышали короткий крик.

После чего воцарилась мертвая тишина.

Девушки сначала хлопали в дверь, но никто не отвечал. Также по теме: В Одессе кто-то просверлил дыру в ванную одинокой соседки

Тогда они ножом открыли замок и увидели страшную картину – Богуслава плавала в воде, уже бездыханная.

А рядом лежал телефон.

Что такого ужасного могло произойти буквально в считанные секунды?

Роковая случайность или цепь страшных совпадений?

История, которая должна стать уроком для всех.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ее вечер должен был доставить удовольствие! 21-летняя студентка погибла, принимая ванну / 01.02.2022 19:59
01.02.2022 19:59

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