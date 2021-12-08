В Одессе кто-то просверлил дыру в ванную одинокой соседки

Соседи готовы топить друг друга!

Представьте себе картину: однажды вы заходите в туалет, а там зияет роскошная дыра прямо в подъезд!

Непростые времена наступили для матери-одиночки из Одессы.

Женщина не смогла мирно ужиться с соседями снизу, и однажды неизвестные проделали ей эдакое окно в мир.

На следующий же день люди, которых женщина подозревает в коварстве, квартиру продали. Также по теме: Не на шутку поссорился сразу с тремя своими соседями - живыми остались ли не все

А теперь говорят – к проблемам уже бывшей соседки не имеют никакого отношения.

Зачем прибегать к таким крайностям?

Неужели это обычная халатность?

Или все-таки подлая месть? Смотрите.