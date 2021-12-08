seach
ICTV - Разом краще

Video: В Одессе кто-то просверлил дыру в ванную одинокой соседки

Соседи готовы топить друг друга! Представьте себе картину: однажды вы заходите в туалет, а там зияет роскошная дыра прямо в подъезд! Непростые времена наступили для матери-одиночки из Одессы. Женщина не смогла мирно ужиться с соседями снизу, и однажды неизвестные проделали ей эдакое окно в мир. На следующий же день люди, которых женщина подозревает в коварстве, квартиру продали.[read_more_news] А теперь говорят – к проблемам уже бывшей соседки не имеют никакого отношения. Зачем прибегать к таким крайностям? Неужели это обычная халатность? Или все-таки подлая месть? Смотрите.

В Одессе кто-то просверлил дыру в ванную одинокой соседки
0 Комментировать

Соседи готовы топить друг друга!

Представьте себе картину: однажды вы заходите в туалет, а там зияет роскошная дыра прямо в подъезд!

Непростые времена наступили для матери-одиночки из Одессы.

Женщина не смогла мирно ужиться с соседями снизу, и однажды неизвестные проделали ей эдакое окно в мир.

На следующий же день люди, которых женщина подозревает в коварстве, квартиру продали. Также по теме: Не на шутку поссорился сразу с тремя своими соседями - живыми остались ли не все

А теперь говорят – к проблемам уже бывшей соседки не имеют никакого отношения.

Зачем прибегать к таким крайностям?

Неужели это обычная халатность?

Или все-таки подлая месть? Смотрите.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / В Одессе кто-то просверлил дыру в ванную одинокой соседки / 08.12.2021 19:28
08.12.2021 19:28

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь