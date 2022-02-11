Вся правда про ДТП з кортежем одного з найбагатших українців Олександра Ярославського

Чергове моторошне ДТП на Харківщині, яке обернулося гучним скандалом на всю країну.

Елітний позашляховик на повній швидкості пізно ввечері зносить на трасі пішохода.

Бідолашний гине на місці, а водій навіть не зупиняє автівку, щоб подивитися, що накоїв.

Документів загиблий при собі не мав, тож хто він, де живе і навіть скільки років – невідомо.

А от яка саме автівка відправила пішохода на той світ стає зрозуміло майже одразу.

Під час контакту з пішоходом у елітного Мерседесу відлітають номерні знаки і залишаються просто на місці злочину.

Виявляється, автівка та належить відомому харківському бізнесмену, який посідає 9 місце найбагатших українців по версії Forbes – 62-річному Олександру Ярославському.

Чоловік полюбляє швидкість і дуже часто сам сідає за кермо.

Але на ранок наступного дня у поліцію з повинною приходить зовсім інша людина.

50-річний працівник однієї з фірм бізнесмена.

Тим часом сам Ярославський екстрено покидає Україну і летить аж у Лондон.

Того ж дня водієві Ярославського оголошують підозру, а вже пізно вночі навіть готові обрати запобіжний захід. Також по темі: 16-річний харківський мажор глузує з дітей вбитого ним водія - подробиці із суду

Забігаючи наперед скажу, що цього так і не сталося.

Хоча чоловік з адвокатом вже сиділи на лаві підсудних.

Натомість засідання переносять і майже синхронно звільняють з посади керівника поліції Харківщини.

А дії слідчих та прокурорів, які займалися розслідуванням і оголосили водієві Ярославського підозру, тепер займатимуться колеги з Києва.

Невже харківські правоохоронці закрили очі на очевидні речі і були готові відмазати велику харківську шишку?

Що говорить сам Ярославський?

І чи вдалося таки з’ясувати, хто ж потрапив під колеса елітного кортежу бізнесмена?

Дуже заплутана історія.