Video: Вся правда о ДТП с кортежем одного из самых богатых украинцев Александра Ярославского
Очередное жуткое ДТП на Харьковщине, которое обернулось громким скандалом на всю страну.
Элитный внедорожник на полной скорости поздно вечером сносит на трассе пешехода.
Бедный гибнет на месте, а водитель даже не останавливает машину, чтобы посмотреть, что натворил.
Документов у погибшего при себе не было, поэтому кто он, где живет и даже сколько лет - неизвестно.
А вот какой автомобиль отправил пешехода на тот свет становится понятно почти сразу.
При контакте с пешеходом у элитного Мерседеса улетают номерные знаки и остаются прямо с поличным.
Оказывается, автомобиль и принадлежит известному харьковскому бизнесмену, который занимает 9 место самых богатых украинцев по версии Forbes - 62-летнему Александру Ярославскому.
Мужчина любит скорость и очень часто сам садится за руль.
Но к утру следующего дня в полицию с повинной приходит совсем другой человек.
50-летний работник одной из фирм предпринимателя.
Тем временем сам Ярославский экстренно покидает Украину и летит в Лондон.
В тот же день водителю Ярославского объявляют подозрение, а уже поздно ночью даже готовы избрать меру пресечения.[read_more_news]
Забегая заранее скажу, что этого так и не произошло.
Хотя мужчина с адвокатом уже сидели на скамье подсудимых.
Заседание же переносят и почти синхронно увольняют с должности руководителя полиции Харьковщины.
Действия следователей и прокуроров, которые занимались расследованием и объявили водителю Ярославского подозрение, теперь будут заниматься коллеги из Киева.
Неужели харьковские правоохранители закрыли глаза на очевидные вещи и готовы были отмазать большую харьковскую шишку?
Что говорит сам Ярославский?
И удалось ли выяснить, кто же попал под колеса элитного кортежа бизнесмена?
Очень запутанная история.
Вся правда о ДТП с кортежем одного из самых богатых украинцев Александра Ярославского