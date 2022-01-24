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Video: Вкладай гроші в онлайн-бізнес і ставай багатим? Як у Києві дурили інтернет-інвесторів

Їхньому хисту та маневреності позаздрив би сам Остап Бендер. Аферисти з великої літери - у столиці. Вони не перебирали нічим і ніким. На гачок цинічно чіпляли абсолютно всіх: матерів з хворими дітьми, збанкрутілих клієнтів і тих, хто на межі смерті. Схема була простою і невимушеною: ви переказуєте свої кошти на наші рахунки, а ми за кілька днів збільшуємо ваш прибуток на торгах криптовалютою, і забираємо собі - відсоток за клопіт. Щоправда, після СМС про шалене збагачення псевдотрейдери зникали. [read_more_news] Чому українці велися? Скільки заробили аферисти? І на чому прокололися? Дивіться, як нас легко надурити.

Вкладай гроші в онлайн-бізнес і ставай багатим? Як у Києві дурили інтернет-інвесторів
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Їхньому хисту та маневреності позаздрив би сам Остап Бендер.

Аферисти з великої літери – у столиці.

Вони не перебирали нічим і ніким.

На гачок цинічно чіпляли абсолютно всіх: матерів з хворими дітьми, збанкрутілих клієнтів і тих, хто на межі смерті.

Схема була простою і невимушеною: ви переказуєте свої кошти на наші рахунки, а ми за кілька днів збільшуємо ваш прибуток на торгах криптовалютою, і забираємо собі – відсоток за клопіт.

Щоправда, після СМС про шалене збагачення псевдотрейдери зникали.  Також по темі: Грошей не брали, але змушені платити колекторам? Масштабна кредитна афера на мільйони

Чому українці велися?

Скільки заробили аферисти?

І на чому прокололися?

Дивіться, як нас легко надурити.

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ICTV / Надзвичайні новини / Вкладай гроші в онлайн-бізнес і ставай багатим? Як у Києві дурили інтернет-інвесторів / 24.01.2022 19:25
24.01.2022 19:25

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