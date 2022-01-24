Вкладай гроші в онлайн-бізнес і ставай багатим? Як у Києві дурили інтернет-інвесторів

Їхньому хисту та маневреності позаздрив би сам Остап Бендер.

Аферисти з великої літери – у столиці.

Вони не перебирали нічим і ніким.

На гачок цинічно чіпляли абсолютно всіх: матерів з хворими дітьми, збанкрутілих клієнтів і тих, хто на межі смерті.

Схема була простою і невимушеною: ви переказуєте свої кошти на наші рахунки, а ми за кілька днів збільшуємо ваш прибуток на торгах криптовалютою, і забираємо собі – відсоток за клопіт.

Щоправда, після СМС про шалене збагачення псевдотрейдери зникали. Також по темі: Грошей не брали, але змушені платити колекторам? Масштабна кредитна афера на мільйони

Чому українці велися?

Скільки заробили аферисти?

І на чому прокололися?

Дивіться, як нас легко надурити.