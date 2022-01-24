Вкладывай деньги в онлайн-бизнес и становись богатым? Как в Киеве обманывали интернет-инвесторов

Их способности и маневренности позавидовал бы сам Остап Бендер.

Аферисты с заглавной буквы — в столице.

Они не перебирали ничем и никем.

На крючок цинично цепляли абсолютно всех: матерей с больными детьми, обанкротившихся клиентов и на грани смерти.

Схема была простой и непринужденной: вы переводите свои средства на наши счета, а мы за несколько дней увеличиваем вашу прибыль на торгах криптовалютой, и забираем себе – процент за хлопоты.

Правда, после СМС о безумном обогащении псевдотрейдеры исчезали. Также по теме: Денег не брали, но вынуждены выплачивать коллекторам? Масштабная кредитная афера на миллионы

Почему украинцы велись?

Сколько заработали аферисты?

И на чем прокололись?

Смотрите, как нас легко обмануть.