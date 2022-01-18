Грошей не брали, але змушені платити колекторам? Масштабна кредитна афера на мільйони

Набридають нічними телефонними дзвінками, погрожують дітям, блокують банківські рахунки і навіть посягають на зарплати та пенсії.

Бо ж масово розсилають виконавчі провадження про відрахування 20-ти відсотків із зароблених грошей – колекторам.

На Дніпропетровщині у селищі Солоному грандіозний скандал через масштабну кредитну аферу на мільйони.

Лише вдумайтесь – заручниками стали понад три тисячі жителів цілого району. Також по темі: Колектори тероризували школу та розповсюджували пікантності про вчительку української мови

Серед них навіть працівники поліції та прокуратури.

Як же вдалося прокрутити таку масштабну аферу?

Хто за цим стоїть?

Невже щоб позбутися липового грошового ярма – людям все одно доведеться платити?

Подивіться обов’язково.

Від такого ніхто не застрахований.