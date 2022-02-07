Відверта розповідь тих, хто вижив після стрілянини у Дніпрі – обурені тим, що вбивцю жаліють

Прозоро розслідувати масовий розстріл на Південмаші та покарати не лише стрільця, а й його керівництво.

З такими вимогами у Дніпрі пройшов мітинг проти дідівщини в армії.

Люди зібрались через групи у соцмережі, де не довіряють офіційній версії трагедії і навіть підтримують строковика Артемія Рябчука, якого слідство звинуватило у кривавій бійні на заводі. Також по темі: Що відомо про жертв Артемія Рябчука - подробиці про масове вбивство нацгвардійців у Дніпрі не вщухають

Протестувальники певні – нацгвардійця або взагалі підставили, або ж так зацькували у частині, що він і взявся за зброю.

От тільки поранені ним однослужбовці, яких лікарі дивом врятували після розстрілу, обурені такою підтримкою стрільця.

Бо твердять, ніхто з них його і пальцем не чіпав.

Сьогодні нацгвардійці вперше розповіли свою версію.

Не виключають: звинувачення у дідівщині – це лише стратегія захисту, а розстріл міг бути нічим іншим як диверсією на режимному заводі.