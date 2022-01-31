Що відомо про жертв Артемія Рябчука – подробиці про масове вбивство нацгвардійців у Дніпрі не вщухають

У Дніпрі сотні людей прийшли попрощатися із загиблими у трагедії на заводі «Південмаш».

Вночі 27 січня строковик під час варти на режимному підприємстві із автомата немов у тирі зненацька почав розстрілювати свій караул.

П’ятьом дивом вдалось вижити, четверо від кульових поранень просто у голову загинули на місці.

Останньою жертвою озвірілого строковика стала звичайна вахтерша заводу, яка відмовилась випускати його до міста через центральний вхід. Також по темі: Нові подробиці масового розстрілу нацгвардійців у Дніпрі

Жінці він також вистрелив у голову та втік.

А вже через кілька годин добровільно здався.

У суді 20-річний Артемій Рябчук свою провину визнав.

Але ж чи пояснив мотив дикого масового вбивства? Дивіться.