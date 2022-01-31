seach
ICTV - Разом краще

Video: Що відомо про жертв Артемія Рябчука – подробиці про масове вбивство нацгвардійців у Дніпрі не вщухають

У Дніпрі сотні людей прийшли попрощатися із загиблими у трагедії на заводі «Південмаш». Вночі 27 січня строковик під час варти на режимному підприємстві із автомата немов у тирі зненацька почав розстрілювати свій караул. П’ятьом дивом вдалось вижити, четверо від кульових поранень просто у голову загинули на місці. Останньою жертвою озвірілого строковика стала звичайна вахтерша заводу, яка відмовилась випускати його до міста через центральний вхід.[read_more_news] Жінці він також вистрелив у голову та втік. А вже через кілька годин добровільно здався. У суді 20-річний Артемій Рябчук свою провину визнав. Але ж чи пояснив мотив дикого масового вбивства? Дивіться.

Що відомо про жертв Артемія Рябчука – подробиці про масове вбивство нацгвардійців у Дніпрі не вщухають
0 Коментувати

У Дніпрі сотні людей прийшли попрощатися із загиблими у трагедії на заводі «Південмаш».

Вночі 27 січня строковик під час варти на режимному підприємстві із автомата немов у тирі зненацька почав розстрілювати свій караул.

П’ятьом дивом вдалось вижити, четверо від кульових поранень просто у голову загинули на місці.

Останньою жертвою озвірілого строковика стала звичайна вахтерша заводу, яка відмовилась випускати його до міста через центральний вхід. Також по темі: Нові подробиці масового розстрілу нацгвардійців у Дніпрі

Жінці він також вистрелив у голову та втік.

А вже через кілька годин добровільно здався.

У суді 20-річний Артемій Рябчук свою провину визнав.

Але ж чи пояснив мотив дикого масового вбивства? Дивіться.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Що відомо про жертв Артемія Рябчука – подробиці про масове вбивство нацгвардійців у Дніпрі не вщухають / 31.01.2022 20:17
31.01.2022 20:17

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь