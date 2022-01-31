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Video: Что известно о жертвах Артемия Рябчука — подробности о массовом убийстве нацгвардейцев в Днепре не утихают

В Днепре сотни людей пришли проститься с погибшими в трагедии на заводе «Южмаш». Ночью 27 января срочник во время караула на режимном предприятии из автомата словно в тире неожиданно начал расстреливать свой караул. Пятерым чудом удалось выжить, четверо от пулевых ранений прямо в голову погибли на месте. Последней жертвой озверевшего срочника стала обычная вахтерша завода, отказавшаяся выпускать его в город из центрального входа.[read_more_news] Женщине он также выстрелил в голову и скрылся. А уже через несколько часов добровольно сдался. В суде 20-летний Артемий Рябчук свою вину признал. Но объяснил ли мотив дикого массового убийства? Смотрите.

Что известно о жертвах Артемия Рябчука — подробности о массовом убийстве нацгвардейцев в Днепре не утихают
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В Днепре сотни людей пришли проститься с погибшими в трагедии на заводе «Южмаш».

Ночью 27 января срочник во время караула на режимном предприятии из автомата словно в тире неожиданно начал расстреливать свой караул.

Пятерым чудом удалось выжить, четверо от пулевых ранений прямо в голову погибли на месте.

Последней жертвой озверевшего срочника стала обычная вахтерша завода, отказавшаяся выпускать его в город из центрального входа. Также по теме: Новые подробности массового расстрела нацгвардейцев в Днепре

Женщине он также выстрелил в голову и скрылся.

А уже через несколько часов добровольно сдался.

В суде 20-летний Артемий Рябчук свою вину признал.

Но объяснил ли мотив дикого массового убийства? Смотрите.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Что известно о жертвах Артемия Рябчука — подробности о массовом убийстве нацгвардейцев в Днепре не утихают / 31.01.2022 20:17
31.01.2022 20:17

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