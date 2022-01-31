Что известно о жертвах Артемия Рябчука — подробности о массовом убийстве нацгвардейцев в Днепре не утихают

В Днепре сотни людей пришли проститься с погибшими в трагедии на заводе «Южмаш».

Ночью 27 января срочник во время караула на режимном предприятии из автомата словно в тире неожиданно начал расстреливать свой караул.

Пятерым чудом удалось выжить, четверо от пулевых ранений прямо в голову погибли на месте.

Последней жертвой озверевшего срочника стала обычная вахтерша завода, отказавшаяся выпускать его в город из центрального входа. Также по теме: Новые подробности массового расстрела нацгвардейцев в Днепре

Женщине он также выстрелил в голову и скрылся.

А уже через несколько часов добровольно сдался.

В суде 20-летний Артемий Рябчук свою вину признал.

Но объяснил ли мотив дикого массового убийства? Смотрите.