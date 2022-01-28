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Video: Нові подробиці масового розстрілу нацгвардійців у Дніпрі

Безжально стріляв по своїм побратимам, а потім у деталях розповідав про масове вбивство. У Дніпрі обирають запобіжний захід стрільцю-нацгвардійцю – двадцятирічному строковику Артемію Рябчуку, який учора на режимному Південному машинобудівному заводі розстріляв аж дев’ятьох нацгвардійців зі свого ж караулу і одну цивільну жінку – звичайну вахтерку, яка відмовилась його випускати з парадного входу після розстрілу. Вижити в кривавій бійні вдалось лише п’ятьом.[read_more_news] Сьогодні до лікарні, де медики рятують їхні життя, вишикувалась справжня черга військових, аби здати кров. Чи розповів про свій мотив той, хто так безжально пролив кров побратимів? За що, немов у комп'ютерній грі, добивав колег контрольними пострілами? І чим його могли так зацькувати – щоб холоднокровно наважитись вбивати навіть жінок без зброї. Афект чи таки сплановане масове вбивство? Питання, що відучора не дає спокою просто нікому.

Нові подробиці масового розстрілу нацгвардійців у Дніпрі
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Безжально стріляв по своїм побратимам, а потім у деталях розповідав про масове вбивство.

У Дніпрі обирають запобіжний захід стрільцю-нацгвардійцю – двадцятирічному строковику Артемію Рябчуку, який учора на режимному Південному машинобудівному заводі розстріляв аж дев’ятьох нацгвардійців зі свого ж караулу і одну цивільну жінку – звичайну вахтерку, яка відмовилась його випускати з парадного входу після розстрілу.

Вижити в кривавій бійні вдалось лише п’ятьом. Також по темі: 21-річний солдат Артем Рябчук з посмішкою розповів дикі подробиці масового вбивства у Дніпрі

Сьогодні до лікарні, де медики рятують їхні життя, вишикувалась справжня черга військових, аби здати кров.

Чи розповів про свій мотив той, хто так безжально пролив кров побратимів?

За що, немов у комп’ютерній грі, добивав колег контрольними пострілами?

І чим його могли так зацькувати – щоб холоднокровно наважитись вбивати навіть жінок без зброї.

Афект чи таки сплановане масове вбивство?

Питання, що відучора не дає спокою просто нікому.

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ICTV / Надзвичайні новини / Нові подробиці масового розстрілу нацгвардійців у Дніпрі / 28.01.2022 20:12
28.01.2022 20:12

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