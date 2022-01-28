Новые подробности массового расстрела нацгвардейцев в Днепре

Безжалостно стрелял по своим собратьям, а затем в деталях рассказывал о массовом убийстве.

В Днепре избирают меру пресечения стрелку-нацгвардейцу – двадцатилетнему срочнику Артемию Рябчуку, который вчера на режимном Южном машиностроительном заводе расстрелял девять нацгвардейцев из своего же караула и одну гражданскую женщину.

Выжить в кровавой бойне удалось только пяти. Также по теме: 21-летний солдат Артем Рябчук с улыбкой рассказал дикие подробности массового убийства в Днепре

Сегодня в больницу, где медики спасают их жизнь, выстроилась настоящая очередь военных, чтобы сдать кровь.

Рассказал ли о своем мотиве тот, кто так безжалостно пролил кровь собратьев?

За что, как в компьютерной игре, добивал коллег контрольными выстрелами?

И чем его могли так затравить – чтобы хладнокровно решиться убивать даже женщин без оружия.

Аффект или спланированное массовое убийство?

Вопрос, что со вчерашнего дня не дает покоя просто никому.