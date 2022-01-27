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Video: 21-летний солдат Артем Рябчук с улыбкой рассказал дикие подробности массового убийства в Днепре

Сегодня страна проснулась от чрезвычайно ужасной и тревожной новости - пятеро погибших и пятеро тяжелораненых на режимном объекте в Днепре. Вооруженный 21-летний нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял своих сослуживцев. Трагедия произошла ночью – на заводе "Южмаш". Солдат, охранявший территорию, буквально слетел с катушек. Строковик словно в тире – хладнокровно стрелял по караулу, а затем убил работницу завода – женщину-вахтера. Пока продолжалась паника, стрелок успел скрыться. Полицейский план «Сирена» был введен сразу в нескольких областях.[read_more_news] Правоохранителям понадобилось семь часов, чтобы задержать опасного солдата. При этом сопротивления он не оказал и с улыбкой рассказал дикие подробности массового убийства. Был ли в состоянии аффекта? Все ли подробно продумал?  

21-летний солдат Артем Рябчук с улыбкой рассказал дикие подробности массового убийства в Днепре
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Сегодня страна проснулась от чрезвычайно ужасной и тревожной новости — пятеро погибших и пятеро тяжелораненых на режимном объекте в Днепре.

Вооруженный 21-летний нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял своих сослуживцев.

Трагедия произошла ночью – на заводе «Южмаш».

Солдат, охранявший территорию, буквально слетел с катушек.

Строковик словно в тире – хладнокровно стрелял по караулу, а затем убил работницу завода – женщину-вахтера.

Пока продолжалась паника, стрелок успел скрыться.

Полицейский план «Сирена» был введен сразу в нескольких областях. Также по теме: Шокирующие подробности массовой гибели женщин в Днепровском частном пансионате для престарелых

Правоохранителям понадобилось семь часов, чтобы задержать опасного солдата.

При этом сопротивления он не оказал и с улыбкой рассказал дикие подробности массового убийства.

Был ли в состоянии аффекта?

Все ли подробно продумал?

 

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ICTV / Чрезвычайные новости / 21-летний солдат Артем Рябчук с улыбкой рассказал дикие подробности массового убийства в Днепре / 27.01.2022 19:53
27.01.2022 19:53

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