Video: 21-летний солдат Артем Рябчук с улыбкой рассказал дикие подробности массового убийства в Днепре

Сегодня страна проснулась от чрезвычайно ужасной и тревожной новости - пятеро погибших и пятеро тяжелораненых на режимном объекте в Днепре. Вооруженный 21-летний нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял своих сослуживцев. Трагедия произошла ночью – на заводе "Южмаш". Солдат, охранявший территорию, буквально слетел с катушек. Строковик словно в тире – хладнокровно стрелял по караулу, а затем убил работницу завода – женщину-вахтера. Пока продолжалась паника, стрелок успел скрыться. Полицейский план «Сирена» был введен сразу в нескольких областях.[read_more_news] Правоохранителям понадобилось семь часов, чтобы задержать опасного солдата. При этом сопротивления он не оказал и с улыбкой рассказал дикие подробности массового убийства. Был ли в состоянии аффекта? Все ли подробно продумал?