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Video: 21-річний солдат Артем Рябчук з посмішкою розповів дикі подробиці масового вбивства у Дніпрі

Сьогодні країна прокинулася від надзвичайно жахливої і тривожної новини - аж п'ятеро загиблих та п’ятеро важкопоранених на режимному об'єкті у Дніпрі. Озброєний 21-річний нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі. Трагедія сталася вночі - на заводі "Південмаш". Солдат, який охороняв територію, буквально злетів із котушок. Строковик немов у тирі – холоднокровно гатив по караулу, а потім убив працівницю заводу – жінку-вахтера. Поки тривала паніка, стрілець встиг утекти. Поліцейський план «Сирена» ввели одразу у кількох областях.[read_more_news] Правоохоронцям знадобилося сім годин, аби затримати особливо небезпечного солдата. При цьому опору він не чинив та з посмішкою розповів дикі подробиці масового вбивства. Був у стані афекту? Чи все детально продумав? Приголомшливі одкровення.

21-річний солдат Артем Рябчук з посмішкою розповів дикі подробиці масового вбивства у Дніпрі
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Сьогодні країна прокинулася від надзвичайно жахливої і тривожної новини – аж п’ятеро загиблих та п’ятеро важкопоранених на режимному об’єкті у Дніпрі.

Озброєний 21-річний нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі.

Трагедія сталася вночі – на заводі “Південмаш”.

Солдат, який охороняв територію, буквально злетів із котушок.

Строковик немов у тирі – холоднокровно гатив по караулу, а потім убив працівницю заводу – жінку-вахтера.

Поки тривала паніка, стрілець встиг утекти.

Поліцейський план «Сирена» ввели одразу у кількох областях. Також по темі: Шокуючі подробиці масової загибелі жінок у Дніпровському приватному пансіонаті для літніх людей

Правоохоронцям знадобилося сім годин, аби затримати особливо небезпечного солдата.

При цьому опору він не чинив та з посмішкою розповів дикі подробиці масового вбивства.

Був у стані афекту?

Чи все детально продумав?

Приголомшливі одкровення.

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ICTV / Надзвичайні новини / 21-річний солдат Артем Рябчук з посмішкою розповів дикі подробиці масового вбивства у Дніпрі / 27.01.2022 19:53
27.01.2022 19:53

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