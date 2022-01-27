Video: 21-річний солдат Артем Рябчук з посмішкою розповів дикі подробиці масового вбивства у Дніпрі

Сьогодні країна прокинулася від надзвичайно жахливої і тривожної новини - аж п'ятеро загиблих та п’ятеро важкопоранених на режимному об'єкті у Дніпрі. Озброєний 21-річний нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі. Трагедія сталася вночі - на заводі "Південмаш". Солдат, який охороняв територію, буквально злетів із котушок. Строковик немов у тирі – холоднокровно гатив по караулу, а потім убив працівницю заводу – жінку-вахтера. Поки тривала паніка, стрілець встиг утекти. Поліцейський план «Сирена» ввели одразу у кількох областях.[read_more_news] Правоохоронцям знадобилося сім годин, аби затримати особливо небезпечного солдата. При цьому опору він не чинив та з посмішкою розповів дикі подробиці масового вбивства. Був у стані афекту? Чи все детально продумав? Приголомшливі одкровення.