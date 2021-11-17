Шокуючі подробиці масової загибелі жінок у Дніпровському приватному пансіонаті для літніх людей

Зачинені наглухо двері навіть без ручки всередині, відтак якби й намагались, самотужки вибратись із тліючої кімнати бідолашні старенькі не змогли б.

Нові затримання та шокуючі подробиці пекельної трагедії у Дніпровському приватному пансіонаті для літніх людей.

Там аж п’ятеро пенсіонерок, яких рідні за великі гроші віддали приватним доглядальникам, загинули жахливою смертю.

Кімната, де вони жили, буквально перетворилась на газову камеру, і безпомічні пенсіонерки просто вчаділи на власних тліючих ліжках. Також по темі: Масова загибель у Дніпрі! У приватному пансіонаті знайшли п'ятьох мертвих жінок

Ні адміністраторка, ні няня, яка і мала б доглядати саме за цією кімнатою, смертельного задимлення чомусь так і не помітили.

А коли о сьомій ранку знайшли аж п’ять вже обгорілих трупів – довго думали, що з цим робити – і лише за дві години таки повідомили про масову смерть до поліції.

Обох жінок вже затримали.

А от чи затримають власницю, пансіонат якої працював нелегально та з кричущими порушеннями? Дивіться.